Joka toinen on kokenut vaaratilanteita liikennevaloissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntija hämmästelee punaisia valoja kohtaan osoitettua piittaamattomuutta.

Liikenneturvan kyselyn mukaan lähes puolet eli 47 prosenttia suomalaisista on kokenut vaaratilanteita, kun kävelijä ei ole noudattanut kulkiessaan valo-opastetta. Autoilijoiden kaahaaminen valoista piittaamatta on aiheuttanut vaaraa 48 prosentille vastaajista.

Kaksi viidestä kertoi joutuneensa vastaavaan tilanteeseen pyöräilijän ajettua päin punaisia.

– Etenkin stop-merkin ja liikennevalon tulkintatavan tulisi olla yksiselitteisen selvä jokaiselle. Niiden noudattamatta jättäminen on silkkaa piittaamattomuutta, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen toteaa tiedotteessa.

Hän huomauttaa, ettei oma kiire tai vauhdin pysäyttämisestä johtuva ärsytys oikeuta jättää liikennesääntöjä huomiotta tai esimerkiksi kiihdyttää valon vaihtuessa.

– Valo-opasteiden noudattamatta jättäminen heikentää myös tuntua liikenteen turvallisuudesta, vaikka konkreettinen vaaratilanne ei pääsisikään kehittymään, Heiskanen jatkaa.

Liikenneturvan mukaan eniten vaaratilanteita havaittiin tilanteissa, joissa toinen tienkäyttäjä vaihtoi kaistaa yllättäen (64 prosenttia vastanneista). Kolme viidestä on joutunut vaaratilanteeseen, kun väistämisvelvollinen autoilija on ajanut eteen tai kun autoilija on jättänyt käyttämättä suuntamerkkiä.

Hieman yli kolmasosa kertoo joutuneensa vaaratilanteeseen, kun toinen on ajanut stop-merkin takaa pysähtymättä.

Vastanneista 44 prosenttia kertoo joutuneensa vaaratilanteeseen, kun väistämisvelvollinen pyöräilijä on tullut yllättäen eteen. Pyöräilijän suuntamerkin jättäminen on aiheuttanut vaaratilanteen kokemuksen lähes yhtä monelle.

Ei ole olemassa vähäistä punaista päin ajamista. Lähes puolet kyselyymme vastanneista kertoo vaaratilanteesta, kun toinen on ajanut päin punaista. Joka neljäs kertoo vaaratilanteesta, kun itse laiminlöi väistämisvelvollisuutta. Skarppauksen paikka! https://t.co/yj0lfpfMDt — Liikenneturva (@Liikenneturva) July 30, 2019