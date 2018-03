Joka neljäs ei tiedä luottokorttinsa kuluja

Suomalaiset ovat huonosti perillä luottokortin käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

S-Pankin teettämässä kyselyssä mukaan 23 prosenttia vastaajista hahmottaa luottokorttinsa kulut huonosti tai ei lainkaan. Miehet sanovat olevansa paremmin perillä luottokorttinsa kuluista kuin naiset, mutta heistäkin vain 45 prosenttia ilmoitti tietävänsä hyvin tarkasti korttinsa kulut. Naisista 33 prosenttia kertoi tietävänsä tarkasti korttinsa kulut.

– On huolestuttavaa, että luottokortin kustannukset ovat niin monella hämärän peitossa. Korttien hinnoissa on eroja, joten vertailu kannattaa. Tilinhoitopalkkion lisäksi huomiota kannattaa kiinnittää mahdollisiin kuukausi- ja vuosimaksuihin sekä marginaaliin. Parasta on vertailla todellista vuosikorkoa, mikä sisältää kaikki kustannukset, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell S-pankista.

Miehet käyttävät kyselyn mukaan korttia tyypillisimmin verkko-ostoksiin, naiset puolestaan ulkomailla ollessaan. Vastaajista 44 prosenttia koki tärkeäksi sen, että luottokortilla tehdyistä verkkokauppaostoksista voi ongelmatilanteissa saada rahansa takaisin.

Luottokorttia käyttää lähes 80 prosenttia 25 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Noin 40 prosentilla luottokortin omistajista niitä on vain yksi. Pääkaupunkiseudulla asuvista 51 prosentilla oli käytössä useampi kortti, ja he myös käyttävät niitä aktiivisemmin. Muualla Suomessa asuvista useampi kuin yksi kortti oli käytössä vain 34 prosentilla vastaajista.

Lundell muistuttaa, että luottokortin käyttäjien ei kannattaisi olla yhden kortin varassa.

– Turvallisuussyistä etenkin matkoilla olisi hyvä olla kaksi korttia, niin ei joudu pulaan, vaikka toinen katoaisi. Kortin saa tarvittaessa heti suljettua, ja sille voi myös asettaa itse käyttörajoituksia esimerkiksi käteisnostoille tai maantieteelliselle käyttöalueelle, Lundell muistuttaa.

Tutkimusaineisto kerättiin Kantar TNS:n internet-paneelissa viime marraskuussa. Tutkimukseen vastasi 1 047 vähintään 25-vuotiasta suomalaista, joista luottokortti oli 822:lla. Niissä kysymyksissä, missä oli vähintään 1 000 vastaajaa, on virhemarginaali 3 prosenttiyksikköä.