Lähes kymmenen prosenttia väestöstä paennut Ukrainasta

Yli neljä miljoonaa ihmistä eli lähes kymmenen prosenttia Ukrainan sotaa edeltävästä väestöstä on paennut kotimaastaan Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen, YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu Filippo Grandi sanoi keskiviikkona BBC:n mukaan.

– Olen juuri saapunut Ukrainaan. Lvivissä keskustelen viranomaisten, YK:n ja muiden kumppaneiden kanssa tavoista lisätä tukeamme ihmisille, jotka ovat kärsineet tästä järjettömästä sodasta, ja jotka ovat joutuneet pakenamaan kotiseudultaan, Grandi twiittasi keskiviikkona.

Ukrainan sotaa pakenevien pakolaisten joukossa on ainakin 203 000 kolmansien maiden kansalaista, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) sanoo.

Yli 2,3 miljoonaa ukrainalaisista on paennut Puolaan, kun taas sadat tuhannet ovat paenneet naapurimaihin, kuten Romaniaan, Moldovaan ja Unkariin.

Maan sisäisiä pakolaisia Ukrainassa on yli 6,5 miljoonaa.

YK:n pakolaisjärjestä UMHCR:n mukaan noin 13 miljoonan ihmisen arvioidaan jääneen jumiin tuhoalueille tai he eivät voi lähteä kohonneiden turvallisuusriskien, siltojen ja teiden tuhoutumisen sekä resurssien tai tiedon puutteen vuoksi.

Grandi on aiemmin kutsunut Ukrainan pakolaisten määrää ”nopeimmin kasvavaksi pakolaiskriisiksi Euroopassa sitten toisen maailmansodan”.

