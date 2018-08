Lähes kolmasosa yli 55-vuotiaista kokee työsyrjintää – ”Sairas ilmiö”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan Antti Kaikkosen mukaan iso osa työttömänä olevista varttuneemmista työnhakijoista on työkykyisiä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen mielestä budjettiriiheen työllisyystoimenpiteitä valmistelevan kansliapäällikkötyöryhmän on syytä ottaa huomioon ehdotuksissaan ikäsyrjinnän torjuminen.

– Työllisyys on tällä vaalikaudella parantunut tuntuvasti, mutta Suomessa on edelleen noin 250 000 eri-ikäistä ihmistä, jotka syystä tai toisesta ovat pitkään olleet sivussa työnteosta. On näiden ihmisten itsensä sekä koko yhteiskunnan kannalta tärkeää, että mahdollisimman monelle luodaan edellytykset työllistyä, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan iso osa työttömänä olevista varttuneemmista työnhakijoista on kaikin puolin työkykyisiä ja -haluisia. Työllistymisen esteenä on kuitenkin monen kohdalla ikä.

– Ikäsyrjintä on valitettavaa todellisuutta laajemminkin työelämässä. EK:n kesäkuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan jopa 28 prosenttia yli 55-vuotiaista kokee syrjintää töitä hakiessaan. Tällainen ikäsyrjintä on sairas, järjetön ja kohtuuton ilmiö, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mielestä on koko yhteiskunnan etu, että työelämään saadaan kaikenikäisiä osaavia työntekijöitä.

– Kyse on ennen muuta työnantajien asenteista. Ikäsyrjinnälle on korkea aika laittaa yhdessä piste. Myös poliittisin päätöksin on tehtävä kaikki mahdollinen, että ikääntyneetkin työttömät pystyvät työllistymään.

Hallituksen budjettiriihi pidetään elokuun lopussa.