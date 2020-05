Lähes kaikille kehittyy suoja koronaa vastaan

Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes kaikille koronavirukseen sairastuneille kehittyy taudilta suojaavia vasta-aineita.

Chongqingin lääketieteellisen yliopiston selvityksessä 95 prosentilla yhteensä 285 potilaasta löytyi vasta-aineita kahden viikon jälkeen. 40 prosenttia potilaista kehitti IgM- eli immunoglobuliini M -vasta-ainetta jo viikon sisällä oireiden alkamisesta. Osuus kasvoi 95 prosenttiin kahden viikon sisällä.

Yhdysvaltain terveysinstituutti NIH:n johtaja Francis Collins pitää tuloksia lupaavina. Laajamittaisesta vasta-ainetestauksesta on toivottu työkalua rajoitusten purkamiseen ja uusien epidemia-aaltojen ehkäisyyn. Tästä on hyötyä vain silloin, jos sairastuneiden elimistö kehittää immuniteetin koronavirukselle.

Kaikkien potilaiden verestä löytyi lopulta IgG- eli immunoglobuliini G -vasta-ainetta.

– IgG ilmaantuu yleensä hieman akuutin infektion jälkeen, mutta se voi tarjota pitkäaikaista immuniteettia sairaudelle, Francis Collins kirjoittaa blogissaan.

Tutkija Ai-Long Huangin johtama ryhmä vahvisti havaintonsa toisella ryhmällä, joka koostui 69 koronapotilaasta. Kolmen päivän välein otetuista verinäytteistä etsittiin koronavirusta vastaan muodostuvia vasta-aineita.

Tutkimusryhmä löysi SARS-CoV-2-vasta-aineita 67 potilaan verestä viimeistään 20 päivän päästä oireiden alkamisesta.

– Tarvitsemme vielä lisätietoja siitä, kuinka tehokkaasti ja pitkäaikaisesti nämä vasta-aineet suojaavat henkilöä uudelta tartunnalta. Havainto kuitenkin osoittaa, että potilaiden immuunijärjestelmä on tunnistanut SARS-CoV-2:n ja pystyy ehkä estämään toisen infektion, Collins sanoo.

#COVID19 is a very complex puzzle. And one key piece is if—and when—antibodies are made during the course of infection. Some answers on my blog! #NIH https://t.co/xdvw4I6PrO

— Francis S. Collins (@NIHDirector) May 7, 2020