Lähes joka kolmas nainen kertoo sijoittavansa

Suomalaisnaiset ovat Danske Bankin mukaan etenkin viime vuosina lähteneet aktiivisesti perehtymään sijoittamiseen

Suomessa sukupuolten sijoittamisaktiivisuus eroaa vähiten Pohjoismaista, käy ilmi Danske Bankin selvityksestä. Suomessa miehistä kertoo sijoittavansa 42 prosenttia, kun naisilla osuus on 30 prosenttia.

Aktiivisempia naissijoittajia löytyy vain Ruotsista, jossa naisista sijoittaa 38 prosenttia. Ruotsalaisista miehistä sijoittajia on 51 prosenttia.

Danske Bankin senioristrategin Kaisa Kivipellon mukaan suomalaisnaiset ovat etenkin viime vuosina lähteneet aktiivisesti perehtymään sijoittamiseen. Sen sijaan ruotsalaisnaisten sijoittaminen selittyy paljolti maan yleisellä sijoittamisinnolla. Kaikista ruotsalaisista 44 prosenttia kertoo sijoittavansa, kun Suomessa tämä osuus jää 36 prosenttiin.

Kivipelto muistuttaa, että sijoittaminen on myös naisille hyvä tapa varautua yhä pidempään elämään.

– Naisten pienemmät ansiot selittävät varmasti osittain eroa miesten ja naisten välillä. Matalammat ansiot kuitenkin myös tarkoittavat matalampaa eläkettä samalla, kun naiset tyypillisesti elävät pidempään. Tässä yhtälössä pitkäaikainen sijoittaminen voi olla hyvä apu naiselle.

Danske Bankin selvityksen mukaan yleisin syy olla sijoittamatta on ylimääräisen rahan puute. Naisille korostuvat tämän lisäksi itseluottamuksen puute ja sijoittamisen vaikeaselkoisuus.

Tänä vuonna suomalaisnaisista aikoo säästää ja sijoittaa 54 prosenttia. Tästä valtaosa jää kuitenkin enemmän säästämiseksi, sillä 38 prosenttia aikoo säästää tilille. Osakkeisiin aikoo sijoittaa 11 prosenttia ja rahastoihin 21 prosenttia. Kyselyssä vastaaja sai valita useita sijoituskohteita.

– Tilille säästäminen on hyvä alku sijoittamiselle. Se osoittaa, että naisilla on kykyä suunnitella talouttaan siten, että säästöön jää rahaa. Ongelma on kuitenkin se, että nykyisillä koroilla inflaatio uhkaa syödä tilillä olevia säästöjä. Siksi sijoitussuunnitelma ja riittävän pitkä sijoitusaika olisivat iso askel eteenpäin, Kivipelto kertoo.

Miehistä 64 prosenttia aikoo säästää ja sijoittaa. Erot muodostuvat selvityksen mukaan juuri perinteisestä sijoittamisesta, sillä miehistä yli viidennes sijoittaa osakkaisiin ja yli neljännes rahastoihin.

– Sijoituspuhe on edelleen järkyttävän miehistä, jossa kerskutaan omasta osaamisesta syntyneillä onnistumisilla ja jätetään kertomatta epäonnistumiset. Tämä mansplainaus kannattaa unohtaa, hahmottaa oma osaaminen ja tarpeet ja tarvittaessa hakea neuvontaa sijoitussuunnitelman tekemiseen. Sijoittajina naisten vahvuus on rauhallisuus, harkittu riskinotto hosumisen sijaan, Kivipelto toteaa.

Danske Bank on teettänyt tutkimukset tutkimus YouGovilla. Pohjoismaista sijoittamisaktiivisuutta koskeva osuus tehtiin maalis-huhtikuussa 2018. Suomessa toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 3035 yli 18-vuotiasta suomalaista. Pohjoismaissa vastaajia oli yhteensä noin 16 000.

Tämän vuoden sijoittamista koskeva kysely tehtiin web-kyselynä 21.12.2018 – 3.1.2019 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Vastaajia oli 1511 yli 18-vuotiasta suomalaista.