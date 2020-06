Lähes Helsingin kokoinen kaupunki – 150000 tartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronakriisin pitkittymisen arvioidaan uhkaavan Iranin poliittista vakautta.

Koronavirustartuntojen uusi nousu on johtanut toiseen epidemia-aaltoon Iranissa. Viime viikon torstaina päiväkohtaisia tartuntoja vahvistettiin ennätykselliset 3500 kappaletta.

Epidemian alkuperäinen keskus oli pääkaupunki Teheranissa ja maan keskiosissa sijaitsevassa Qomissa. Uudet tartuntaryppäät on havaittu pääasiassa öljytuotantokeskuksena tunnetussa Khuzestanin maakunnassa.

The Washington Post -lehden mukaan alueen arabivähemmistö on valittanut jo pitkään keskushallinnon syrjinnästä. Hallituksen koronarajoitukset ja -ohjeet on jätetty pitkälti huomiotta.

– Tartuntamäärät ovat todella korkeita. Suurin osa ei pysty hankkimaan kasvomaskeja, eikä kukaan ole ottanut sosiaalista eristäytymistä tosissaan, nimettömänä pysyvä lääkäri sanoo.

Hän kertoo ainakin 40 sairaalan henkilökuntaan kuuluvan sairastuneen koronavirukseen. Poissaolot ovat vaikuttaneet rajusti teho-osaston toimintaan.

Maakunnan pääkaupungissa Ahvazissa ihmiset ovat osoittaneet mieltään täpötäysien sairaaloiden, talouden romahduksen ja vesihuollon ongelmien vuoksi. Asukkaiden mukaan käsienpesu on mahdotonta, koska vesi on ollut poikki jopa kuukauden ajan.

Turvallisuusjoukot ovat hajottaneet mielenilmaukset kovin ottein. Levottomuuksien jatkumisen on arvioitu jopa uhkaavan Iranin hallitusta, sillä Khuzestanin öljyvarannot ovat elintärkeitä maan kansantaloudelle.

Virustestauksen tehostaminen paljasti yli 400 000 asukkaan Dezfulin karun tilanteen. Paikallisen yliopiston johtaja Yousef Paridarin mukaan 37 prosenttia kaupungin asukkaista eli 148 000 ihmistä oli sairastunut Covid-19:ään toukokuun lopulla. Alueelle on lähetetty lisää sairaanhoitajia muualta Iranista.

Maassa on vahvistettu yhteensä 178 000 koronatapausta ja 8500 kuolemaa.