Lähes 500 ihmistä kuollut Kanadan lämpöaallossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurin osa uhreista on ollut iäkkäitä, yksin huonosti ilmastoiduissa tiloissa asuvia ihmisiä.

Lähes 500 ihmistä on kuollut lämpöaaltoon ennätyksellisistä helteistä kärsivässä Kanadassa, uutisoi The Guardian.

Läntisessä Kanadassa raportoitiin perjantaina 719 ”yllättävää kuolemaa” viimeisen viikon ajalta. Määrä on kolminkertainen normaalitilanteeseen verrattuna, ja tulee todennäköisesti vielä kasvamaan uusien tapausten tullessa ilmi.

Brittiläisen Kolumbian provinssin viranomaisten mukaan tarkat kuolemansyyntutkimukset tulevat todennäköisesti kestämään useita kuukausia. Jo nyt voidaan kuitenkin todeta, että suuri osa kuolleista on ollut iäkkäitä, huonosti ilmastoiduissa asunnoissa yksin asuvia ihmisiä. Lisäksi ainakin kahden ihmisen uskotaan kuolleen heltestä syttyneissä maastopaloissa.

Alueen, joka on tottunut verrattain leutoihin kesiin, on ollut haasteellista sopeutua poikkeukselliseen lämpötilaan. Provinssin hätäkeskusta on kritisoitu muunmuassa hitaasta reagoinnista lähes 50 celsius-asteen helteisiin. Hätäkeskus onkin julkisesti pahoitellut puuttellista toimintaansa, jonka johdosta useat kansalaiset ovat joutuneet odottamaan ambulanssia useita tunteja keskellä pahinta lämpöaaltoa.

Kanadan lämpöaallon uskotaan hiljalleen siirtyvän maan yltä itään päin.