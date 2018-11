Lähes 50000 yritystä tarvitsee pian uuden omistajan

Yrittäjän ikääntymisestä johtuva omistajanvaihdos on edessä lähes 50000 yrityksessä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n julkaiseman Omistajanvaihdosbarometrin mukaan jatkuvuusnäkymät ovat parantuneet, sillä miltei 80 prosenttia yrittäjistä uskoo saavansa liiketoiminnan siirtymään uusiin käsiin.

Kokemukset jo tehdyistä yrityskaupoista ovat huomattavan positiivisia, ilmenee Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimuksesta.

Yli 55-vuotiaista yrittäjistä 46 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle (53 % vuonna 2015). Toisin sanoen 34 000 yritystä olisi tulossa myyntiin.

Yrittäjistä 24 prosenttia tähtää sukupolvenvaihdokseen (23 % 2015) eli 13 500 yritystä halutaan siirtää perheen sisältä löytyvälle jatkajalle. 22 prosenttia uskoo yritystoiminnan päättyvän kokonaan (27 % 2015). Liiketoiminnan lopettamisuhan alla on siis 21 500 yritystä. Tämä vaihtoehto koski aiempaa voimakkaammin yhden hengen yrityksiä.

Seitsemän prosenttia arvioi jatkajan löytyvän nykyisten omistajien joukosta eli saman verran kuin vuonna 2015.

Alle 55-vuotiaiden mielenkiinto yrityskauppoja kohtaa on kasvanut. 36 prosenttia oli kiinnostunut oman yrityksen myymisestä (30 % vuonna 2015). 27 prosenttia oli kiinnostunut yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta (23 %).

Tulokset osoittavat, että pitkäjänteinen työ omistajanvaihdosten edistämiseksi on kantanut hedelmää, toteaa vararehtori, dosentti Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

– Myös yrittäjyyskulttuurin ja asenteiden muutos on vaikuttanut: yritys- ja liiketoimintakaupoista on tullut normaali tapa ryhtyä yrittäjäksi ja kasvattaa bisnestä. Toki hyvä taloussuhdannekin on helpottanut, hän sanoo.

Hänen mukaansa omistajanvaihdosten läpivieminen on yrittäjien mielestä kuitenkin yhä haasteellista. Vaativimpia kysymyksiä ovat ostajan löytäminen, hinnanmääritys, rahoitus ja verotus. Näihin toivotaan helpotusta ja työkaluja.

– Yritysten jatkuvuusnäkymillä on vahva linkki niiden kasvutavoitteisiin ja kehittämisintensiteettiin. Mitä kasvuhakuisempi yrittäjä on, sitä selkeämmin hän suuntautuu iän karttuessa kohti sukupolvenvaihdosta tai yrityskauppaa. Toisaalta kehittämisaktiivisuus on korkeampaa niissä yrityksissä, joissa on jatkaja tiedossa tai myyntiä suunnitellaan, Varamäki kertoo.

Kolmatta kertaa toteutetun valtakunnallisen Omistajanvaihdosbarometrin toteutti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Tutkimusaineisto koottiin Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), kauppakamareiden ja Suomen Yrittäjien jäseniltä. Barometriin vastasi 1 742 yrittäjää, joista 929 oli yli 55-vuotiaita ja 940 tätä nuorempia.