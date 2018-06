Lähes 400 miljoonaa ihmistä joutuu etsimään uuden työn – Miten kestämme sen?

Automatisaatiolla on pääosin valoisat vaikutukset hyvinvointiimme.

McKinsley Global Instituten mukaan 375 miljoonan työntekijän on etsittävä uusi työ 2030 mennessä automatisaation takia. Oxfordin yliopiston tutkijoiden Freyn ja Osbornen selvityksen (2013) mukaan lähes puolet amerikkalaisista työpaikoista olisi automatisoitavissa lähimpien vuosikymmenien aikana.

Kadon ennakoidaan käyvän Suomessakin. Etlan Pajarinen ja Rouvinen päätyivät vuonna 2014 siihen, että lähes kolmannes suomalaisista työpaikoista olisi häviämisuhan alla. OECD:n raportti (2016) antaa maltillisemman arvion: seitsemän prosenttia Suomen työpaikoista suurella todennäköisyydellä automatisoidaan seuraavan 20 vuoden aikana.

Automatisaatio on jo tunkeutunut hätyyttelemään uusia ammattikuntia: urheilu-uutisia työstäviä botteja on käytössä, kauppoihin on ilmestynyt itsepalvelukassat ja IBM:n Watson-tekoäly tekee tietyistä sairauksista parempia diagnooseja kuin lääkärit. Keskustelu teknologian vaikutuksista työmarkkinoihin, talouteen ja esimerkiksi verotuloihin on aiheellista.

