Hurja video: Matkustajakone keskeyttää laskun viime hetkellä

Prinsessa Julianan lentokenttä tunnetaan kiitoradasta, joka on vain muutaman metrin päässä yleisestä uimarannasta. Internet on pullollaan kuvia ja videoita rantaa hipovista lentokoneista, mutta aina laskeutuminen vaativalle lentokentälle ei onnistu.

Jutun alta löytyvällä videolla näkyy, kuinka Boeing 757 -matkustajakone lähestyy kiitotietä. Näkyvyys on huono ja rankkasade vihmoo konetta, joka menettää korkeutta ja näyttää hetken putoavan uimarannan päälle. Lopulta matkustajakone keskeyttää laskeutumisen ja nostaa nokkansa viime hetkellä.

The Drive -uutissivuston mukaan Karibialla Saint Martinin saarella sijaitseva lentokenttä ja viereinen uimaranta on yksi maailman suosituimmista kohteista lentokoneiden bongaukseen. Koneet laskeutuvat kentälle rannan yli vain muutaman metrin korkeudelta.

American Boeing 757 go around at St Maarten during low visibility 😯 pic.twitter.com/Yk694ZUdkC

— aviation-fails (@aviation07fails) April 6, 2019