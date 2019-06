Lahden kaupunkiin kohdistui kyberisku

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Haittaohjelma ehti saastuttaa tietokoneita.

Lahden kaupungin verkkoon ja työasemiin on kohdistettu kyberhyökkäys tiistaina iltapäivällä. Kaupungin tiedotteen mukaan verkko kuormittui hyökkäyksessä ja ohjelma ehti saastuttaa koneita.

– Haittaohjelma on tunnistettu, ja virustorjuntaohjelmisto eristää sen tartunnan saaneissa koneissa. Operaattorin palomuureissa on havaittu haittaohjelmaan liittyviä yhteysavauksia ja verkkoliikennettä, joka on estetty, kaupunki kertoo.

Yhteys Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän verkkojen välillä katkaistiin heti, kun tilanne havaittiin. Yhteyksiä on pystytty keskiviikkoaamuna palauttamaan kaupungin ja yhtymän verkkojen välillä.

Kaupunki on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Asiantuntijat selvittävät parhaillaan yhteistyössä viranomaisten kanssa hyökkäyksen alkuperää.