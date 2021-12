Ladattavien autojen kysyntä kovassa kasvussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Komponenttipula ja pandemian aiheuttamat tuotannon pullonkaulat jarruttavat vielä ensirekisteröintejä, vaikka asiakastilaukset ovatkin olleet syksyn ja alkutalven aikana vakaassa kasvussa.

Komponenttipulan ja raaka-ainemarkkinoiden heilahtelujen arvioidaan vaikuttavan autotuotantoon osittain vielä ensi vuoden puolellakin, kertoo Autoalan tiedotuskeskus.

Marraskuussa rekisteröitiin 6 676 uutta henkilöautoa. Määrä on 9,5 prosenttia viime vuoden ja 23,1 prosenttia viiden vuoden keskimääräistä marraskuun lukemaa pienempi. Uusia henkilöautoja on marraskuun loppuun mennessä rekisteröity 91 953, joka on 4,2 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Käytettyjen henkilöautojen kauppa vilkasta

Käytettyjen henkilöautojen kauppaa on tehty tänä vuonna lähes yhtä vilkkaasti kuin viime vuonna, jolloin koronatilanne siirsi kysyntää erityisesti käytettyihin autoihin.

Marraskuussa käytettyjä henkilöautoja myytiin 50 792, joka on 1,0 prosenttia viime vuoden marraskuuta enemmän. Noin puolet käytettyjen autojen kaupasta tehdään autoliikkeissä ja noin puolet on kuluttajien välistä kauppaa.

Ladattavien autojen osuudet kasvussa

Lokakuun alussa takautuvasti voimaan astuva täyssähköautojen autoveron poisto on lisännyt viime kuukausina selvästi täyssähköautojen kysyntää. Ladattavien autojen kysyntää ovat täyssähköautojen autoveron poistamisen ja mallivalikoiman laajentumisen lisäksi kasvattaneet ladattavien työsuhdeautojen kannusteet.

Yhteensä 14,3 prosenttia marraskuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköautoja ja 23,0 prosenttia ladattavia hybridejä.

Tammi-marraskuussa ensirekisteröidyistä autoista 9,3 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja 20,5 prosenttia ladattavia hybridejä. Ladattavien autojen kysynnän kasvu on ollut nopeaa, sillä viime vuonna vastaavat osuudet olivat 4,4 prosenttia ja 13,7 prosenttia.

Autoala ennustaa, että täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvaa ensi vuonna 16,5 prosenttiin.

Verotusarvosta tehtävien vähennysten lisäksi Verohallinto on tarkistanut ladattavien työsuhdeautojen käyttökustannusten laskentaa. Ladattavien autojen ja kaasuautojen käyttökustannukset ovat selvästi polttomoottoriautoja edullisemmat.

Tämä otetaan huomioon ensi vuoden alusta alkaen huomioon ladattavien autojen ja kaasuautojen vapaan autoedun käyttökustannuksista tehtävänä vähennyksenä.

– Vähäpäästöisten työsuhdeautojen kannusteet ovat tärkeä toimenpide ladattavien autojen kysynnän lisäämisessä. Lähes neljännes ensirekisteröidyistä autoista on viime vuosina ollut työsuhdeautoja. Työsuhdeautokannan kautta autokantaan saadaan vähän käytettyjä ladattavia autoja, joista on vaihtoautomarkkinoilla kasvava kysyntä, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Myös täyssähköautojen hankintatuelle on tulossa jatkoa ensi vuoden alussa. Henkilöautojen 2 000 euron hankintatuki hankintahinnaltaan enintään 50 000 euron autoille säilyy näillä näkymin ennallaan. Hankintatuki laajenee myös uusiin sähkö- ja kaasukäyttöisiin paketti- ja kuorma-autoihin.

Sähköautojen osuus uusista pakettiautoista vielä tänä vuonna ollut hieman yli kaksi prosenttia ja sähkökuorma-autoja on rekisteröity vain muutamia yksittäisiä kappaleita.

– Raskaan kaluston sähköistyminen on vasta alkumetreillään. Ensi vuonna myös paketti- ja kuorma-autojen sähköistymisen odotetaan nopeutuvan. Sähköpakettiautojen kysyntää piristävät autoveron poisto ja hankintatuet. Sähkökuorma-autoille esitetty hankintatuki on erittäin tarpeellinen, koska niiden hankintahinta on vielä moninkertainen dieselkuorma-autoihin nähden, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.