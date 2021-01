Lääkevirasto: Astra Zenecan rokote antoi testeissä 60 prosentin tehon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EMA suosittelee myyntiluvan antamista kolmannelle rokotteelle EU:ssa.

Euroopan lääkevirasto EMA toteaa, että Astra Zenecan rokote sai kliinisissä kokeissa 59,5 prosentin tehon. Rokotetta kokeiltiin neljässä kliinisessä kokeessa, Britanniassa, Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa, ja niihin osallistui 24 000 ihmistä.

EMA kertoo tarkastelleensa vain kahta koetta, koska Brasiliassa ja Britanniassa tehtävissä kokeissa vähemmän kuin kuusi ihmistä sai testin aikana koronaoireita, mikä ei anna tilastollisesti riittävän luotettavaa tietoa. EMA:n lopulliseen tarkasteluun päätyneissä testeissä todellisen rokotteen sai 5 258 ihmistä, ja heistä 64 sai koronaviruksen oireita. Placebo-rokotteen (joka ei sisällä vaikuttavaa ainetta) sai 5 210 ihmistä ja heistä alkoi oireilla 154 ihmistä.

– Tämä tarkoittaa, että rokotteen teho kliinisissä kokeissa on 60 prosenttia, EMA toteaa.

Suurin osa kokeisiin osallistuneista ihmisistä kuului ikäryhmään 18–55 vuotta. Kokeeseen ei osallistunut riittävästi yli 55-vuotiaita, jotta EMA voisi arvioida, kuinka tehokkaasti Astra Zenecan rokote vähentää sairastumista heidän ikäryhmässään.

Astra Zenecan rokote pistetään käsivarteen kahtena annoksena. Toinen rokote annetaan 4–12 viikkoa ensimmäisen jälkeen. Sivuoireet ovat EMA:n mukaan yleensä lieviä.

EMA suositteli tänään perjantaina, että EU antaisi myyntiluvan Astra Zenecan rokotteelle. Suositus koskee yli 18-vuotiaita.

EU ja Astra Zeneca kiistelevät, kuinka monta rokotetta yhtiö on luvannut toimittaa EU:lle kevään aikana. Alunperin osapuolet sopivat, että EU saa 80 miljoonaa rokotetannosta maaliskuun loppuun mennessä, mutta viime viikolla Astra Zeneca ilmoitti, että se voi toimittaa vain 31 miljoonaa. Myöhemmin yhtiö nosti määrän 39 miljoonaan.

Tänään julkaistun sopimuksen mukaan Astra Zeneca on sitoutunut ”tekemään parhaansa”, jotta EU saa tilaamansa rokotteet.

Astra Zenecan koronarokote on kolmas, joka on saanut myyntiluvan EU:ssa. EMA:n johtaja Emer Cooke sanoo, että mikään rokotteista ei ole ”taikasauva”, mutta jokainen parantaa koronatilannetta maailmassa. Hänen mukaansa Janssenin rokotteesta on saatu lupaavia tuloksia.