Tero Kallio: Lääkettä autovero-ongelmaan

Autotuojien toimitusjohtajan mukaan hallitus toimi autoveron alennuksessa oppikirjan mukaan.

Sanotaan, että verotus alkaa A:sta. Ajoneuvoverosta, alkoholiverosta, arvonlisäverosta ja autoverosta – onko niitä muita? Ehkä pari, mutta tuossa ne puhutuimmat ja vihatuimmat tulivatkin.

Autovero on ollut viime kuukausina tapetilla enemmän kuin mikään muu vero – edes perintö sellainen. Auto on kotitalouksien arvokkain hankinta asumisen jälkeen. Autoveromme onkin yksi EU:n korkeimmista. Se kannustaa pitämään ja korjaamaan vanhaa autoa mahdollisimman pitkään.

Maanantaina tuohon ikiongelmaan on saatu lääkettä. Nimittäin autoveron alennus. Se tuli takautuvasti voimaan heti maanantaina. Eikä tässä vielä kaikki. Autovero alenee nimittäin lisää neljän viikon päästä eli tammikuun alussa. Hallitus siirtyi sanoista tekoihin. Myös toteutustapa ansaitsee kiitoksen. Se oli kuin autovero-oppikirjasta, chapter one, page one: yön yli ja yllättäen. Näin vältytään odottelulta ja markkinahäiriöltä.

Noh, totta tietysti on, että tänään voimaantullut autoveron alennus pitikin tulla. Näin siksi, että Euroopassa siirryttiin syyskuun alusta mittaamaan autojen päästöjä uudella WLTP-mittauksella. Tämä nosti päästöarvoja ja siten autoveroprosenttia, joka siis määräytyy auton CO2-päästön perusteella. Kesällä hallitus teki jo ensimmäisen yritys veronkorotuspaineen neutraloinniksi. Sen myötä onnistuttiinkin sopeuttamaan verotaso pienipäästöisten autojen osalta.

Keski- ja suuripäästöisten autojen osalta harjoitus ei mennyt kuitenkaan kerralla maaliin. Tämä johti siihen, että kansalaisen kannatti kantaa rahansa Ruotsiin tai Saksaan ja hakea iso auto käytettynä sieltä. Vanhat autot kun jäivät vanhan alemman verotaulukon piiriin. Kesällä sorvattu aiempi hallituksen esitys ja sitä seurannut lakimuutos oli kuitenkin tarpeellinen. Ilman sitä autovero olisi kiristynyt vielä enemmän. Hallitusta onkin syksyn mittaan parjattu osin suotta.

Eduskunta edellytti kesällä, että hallitus tarkistaa syksyn aikana – kun WLTP-tyyppihyväksyttyjä autoja alkaa rekisteriin sataa – oliko laki veroneutraali. Ei ollut. Siksi maanantaina laskettiin autoveroa lähes kaikissa päästöluokissa.

Hallitus kertoi alentavansa autoveroa myös tammikuun alusta. Alennuksia on nyt siis kaksi: maanantaina takautuvasti voimaantullut ja hallitusohjelman mukainen 1.1.2019 voimaan tuleva. Kaikkien alle 170 g/km (WLTP) päästävien autojen vero siis kevenee. Tämäkään alennus ei ollut valtaisa yllätys, vaikka tärkeä askel sekin autokannan uudistamisessa ja liikenteen päästöjen vähentämisessä oli. Merkillepantavaa on, että vähäpäästöisissä autoissa autovero laskee jatkossa jo hyvin matalalle tasolle. Esimerkiksi 120 g/km (WLTP) päästävän auton vero painuu alle 10 prosenttiin auton kokonaishinnasta. Täyssähköautolla veroa on jäljellä enää 2,7 prosenttia vuodenvaihteen jälkeen. Eteenpäin on menty ja tähän on tultu.

Lopuksi varoituksen sananen kaikille oman sädekehänsä kiillottajille. Mikäli autovero poistetaan vain vähäpäästöisiltä autoilta, alkaa laivamme vuotamaan toisesta päästä yhä pahemmin. Viimeksi kun katsoin, Suomi oli osa EU:n sisämarkkinoita. Niinpä jo nyt – kun autoveron progressiota on jatkuvasti kiristetty – käytettynä maahantuotavista autoista kaksi kolmasosaa on dieseleitä. Eikä siinä mitään, uusi typenoksidit suodattava dieselauto on mainettaan parempi. Paitsi, että nämä autot ovat keskimäärin lähes yhdeksän vuotta vanhoja jo Suomeen tulleessaan.

Suosituin segmentti käytettynä maahan tuotavissa autoissa on E niin kuin edustusauto: 5-sarjan BMW, E-sarjan Mercedes, katumaasturi-Volvo ja iso Audi. Nämä ovat myös suosituimmat merkit. Vanhojen, ulkomailta kärrättyjen suuripäästöisten autojen lisääminen autokannassa tuskin on kenenkään ilmastoasioista tai kansantaloudesta huolehtivan tavoite. Hyvä tarkoitus, idealismi yhdistettynä huonoihin tietoihin voi johtaa siis siihen, että päädymme ojasta allikkoon. Tämä evääksi Smolnaan tai Säätytaloon – missä ikinä hallitusohjelmaneuvottelut käydäänkin.

Tero Kallio Tero Kallio on Autotuojat ry:n toimitusjohtaja