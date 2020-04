Sanna Lauslahti: Lääketeollisuutta tarvitaan Suomessa

Kirjoittajan mukaan Eurooppaan halutaan palauttaa takaisin kriittisten toimialojen teollisuutta.

Koronavirus kääntää katseet toimialoihin, jotka ovat kriittisiä yhteiskunnan näkökulmasta, mutta voivat myös tuoda talouteemme piristystä kriisin jälkeiseen uuteen talouskasvuun. Kriisi on nostanut esille myös, miten tärkeää toimiva lääkehuolto, lääketutkimus ja uusien hoitojen kehittäminen ovat ihmiskunnan kannalta.

Globaalit tuotantoketjut ovat useilla toimialoilla osoittautuneet riskiherkiksi. Tilanne on herkistynyt entisestään, kun maat käpertyvät sisäänpäin ja lähtevät ajamaan omia etujaan. Tästä tuorein esimerkki on Yhdysvaltojen vientikielto kriittisille lääkintä- ja terveydenhuoltotuotteille.

Tällaiset päätökset saavat pohtimaan, miten globaaleihin arvoketjuihin perustuvat liiketoimintamallit toimivat jatkossa, kun yhdellä hetkellä voidaan viedä matto alta pois. Olisiko vaihtoehtona globalisaation sijaan lokalisaatio, joka rakentuu uusien teknologioiden päälle – tekoäly, 3D-tulostaminen jne. Asiasta on paljon puhuttu, mutta toteutus ei ole saanut oikein vielä tuulta alleen.

Antaisikohan käynnissä oleva kriisi tähän vihdoin viimein vauhtia?

Suomi on yksi maailman parhaiten varautuvista maista. Meillä koronakriisi on nostanut keskusteluun maamme huoltovarmuuden ja omavaraisuuden kriittisten tuoteryhmien osalta. Yksi tuoteryhmä on lääkkeet, joiden osalta omavaraisuutemme on alhainen, mutta kriisitilanteiden yllättäviin tarpeisiin varaudutaan varsin poikkeuksellisilla varmuus- ja velvoitevarastoilla.

Suomen tulee tavoitella roolia nykyistä merkittävämpänä lääketeollisuusmaana, jossa on sekä tutkimusta ja tuotantoa uusine korkean osaamisen ja tuottavuuden työpaikkoineen. Tämä parantaisi samalla myös maamme omavaraisuutta lääkehuollossa.

Kaksi tärkeää tavoitetta kerralla kuntoon. Eiköhän tässä ole jo riittävästi perustetta sille, miksi päättäjien tulee pidemmällä tähtäimellä houkutella ja kannustaa lääketeollisuutta Suomeen.

Asia on noussut jo esille EU:ssa. 10.3 julkaistussa Euroopan teollisuusstrategiassa linjattiin, että Eurooppaan halutaan palauttaa takaisin kriittisten toimialojen teollisuutta. Yksi mainituista oli lääketeollisuus, jonka tuotantoa on siirtynyt Euroopasta Aasiaan varsinkin niiden tuotteiden osalta, joissa patentit ovat vanhenneet.

Kun koronapandemiasta on selvitty ja on mahdollisuus katsoa taas eteenpäin, läpivalaisevat toimijat tuotantoketjujaan. Tämä avaa mahdollisuuden ketterille ja nopeille valtioille lähteä tarjoamaan sijoittamisvaihtoehdoksi omaa maataan. Tämä voisi olla Suomelle mahdollisuus, koska tämän kriisin jälkeen jos koskaan on erityisen tärkeää panostaa aloihin, joista on löydettävissä talouskasvua.

Mahdollisuuksista kertoo Lääketeollisuuden tuore kysely, jonka mukaan Suomi kiinnostaa investointimaana. Vuonna 2019 lääketeollisuuden yritykset arvioivat Suomeen tehtävät vuosittaiset investoinnit jopa 100 miljoonaa suuremmiksi kuin edellisvuonna. Aiemmin arvio on ollut noin 20–30 miljoonaa euroa vuodessa, kun vuonna 2019 kahden vuoden arvio oli noin 200 miljoonaa.

Tutkiva lääketeollisuus investoi Euroopassa n. 36 mrd euroa vuodessa ja globaalilla tasolla 179 mrd dollaria. Suomessa tutkimusinvestoinnit olivat 186 miljoonaa vuonna 2019. Pidemmällä aikajänteellä Suomen tulee tavoitella n. 2-3 prosenttia Euroopassa tehtävistä lääkeyritysten tutkimusinvestoinneista. Hyvää pohjaa tälle on tehty viime vuosina tutkimusinfrastruktuureita kehittämällä mm. osaamiskeskukset ja juuri aloittanut terveystiedon kokoava Findata.

Lääketieteen tutkimus on vasta alkuaskelmilla. Monta syöpää ja muuta sairautta vielä odottaa uusia hoitoja, ja potilasta jää vielä ilman toivoa paranemisesta. Tutkimuksen roolia tulee juuri siksi vahvistaa ja tutkijoille tulee antaa edellytyksiä tehdä tiedettä ihmiskunnan hyväksi.

Pelkillä lauseilla ei kuitenkaan tapahdu mitään, vaan tarvitaan vahvaa poliittista tahtoa ja tekoja tulevaisuuden rakentamiseksi. Luodaan yhdessä Suomesta nykyistä merkittävämpi lääketeollisuusmaa.

Sanna Lauslahti Sanna Lauslahti on Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja.