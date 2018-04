Lääketeollisuus esittää terveysalalle uutta kasvustragiaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nykyisen kasvustrategian vahvuus on ollut siinä, että se on tehty laajassa yhteistyössä ministeriöiden ja alan toimijoiden kanssa, muistuttaa Lääketeollisuus ry.

Lääketeollisuus ry esittää terveysalalle uutta kasvustrategiaa, joka kertoisi myös jatkossa lääkealan yrityksille, että toimialaan uskotaan. Nykyinen terveysalan kasvustrategia on yhdistyksen mukaan ollut lääkealalle tärkeä moottori, joka on käynnistänyt useita toimialalle keskeisiä hankkeita.

”Jotta saamme odotetun kilpailuedun, meidän täytyy miettiä uudet konkreettiset toimenpiteet, jolla suomalainen kilpailukyky tutkimus- ja investointikilpailussa säilyy. Kukaan ei tee sitä työtä yksin. Kasvustrategian vahvuus on ollut juuri siinä, että se on tehty laajassa yhteistyössä ministeriöiden ja alan toimijoiden kanssa”, yhdistyksen uutiskirjeessä todetaan.

Lääketeollisuus ry:n toimialaselvityksen mukaan lääkeala investoi viime vuonna yli 200 miljoonaa euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Lisäksi yritykset investoivat 53 miljoonaa euroa tuotantoon. Yhteensä toimialan investoinnit kasvoivat 12 prosenttia.

”Olemme saaneet kiinni muun muassa muita Pohjoismaita. Sitä tärkeämpää on varmistaa, että terveysalalla on uusi, nykytilaan kirkastettu strategia. Uuden strategian myötä on hyvä mahdollisuus kiriä vielä pidemmälle”, uutiskirjeessä huomautetaan.