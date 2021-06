Lääkäriyritykset: Julkinen sektori ei pysty paikkomaan syntyvää aukkoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lääkäripalveluyritykset ry on huolissaan suunnitelmista poistaa lääkärikäyntien sekä tutkimuksen ja hoidon Kela-korvaukset.

Kela-korvausten kohtaloa on pohdittu valtioneuvoston asettamassa neljässä virkamiestyöryhmässä, jotka käsittelevät monikanavarahoituksen tulevaisuutta.

LPY:n mukaan näiden työryhmien valmistelusta on kantautunut julkisuuteen tietoa, että yhtenä vaihtoehtona terveydenhuollon rahoituksen yksinkertaistamiselle olisi Kela-korvausten lakkauttaminen joko kokonaan tai osittain. Tämä olisi LPY:n mukaan suuri virhe.

− Kela-korvauksen yhteiskunnallinen tavoite on vähentää painetta ylikuormittuneessa julkisessa terveydenhuollossa ohjaamalla osa palvelukysynnästä yksityiselle sektorille. Samalla järjestelmä säästää verovaroja, koska se ohjaa kysyntää palveluihin, jotka ihmiset kustantavat pääosin itse, LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo.

Varovaistenkin arvioiden mukaan 10−20 prosenttia nyt yksityisiä terveyspalveluita käyttävistä siirtyisi julkisen sektorin asiakkaaksi, jos Kela-korvaukset lakkautettaisiin.

− Todellisuudessa julkinen terveydenhuolto ei kuitenkaan pystyisi vastaamaan näin suureen kysynnän kasvuun, vaan hoidon tarpeessa olevat siirtyisivät jo valmiiksi pitkien jonojen jatkoksi, Partanen arvioi.

Hänen mukaansa Kela-korvausten poistaminen lisäisi eriarvoisuutta, sillä siitä kärsisivät eniten pienituloiset ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat.

– Parempiosaiset pystyisivät hankkimaan tarvitsemansa terveyspalvelut työterveyshuollosta, yksityisten terveysvakuutusten avulla tai kustantamalla kaiken omasta kukkarostaan, Partanen huomauttaa.

− Sairausvakuutusjärjestelmä parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta, sillä jokaisen maksama sairausvakuutusmaksu on sitä suurempi mitä suuremmat ansiotulot hänellä on, mutta korvaussumma on kaikille sama, hän muistuttaa.

LPY:n mielestä Kela-korvausten lakkauttamisen sijasta sote-uudistuksen tavoitteita palvelisi paremmin se, että Kela-korvauksia nostettaisiin merkittävästi.

