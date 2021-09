Lääkäriyritykset ja optikkoliikkeet ilahtuivat hoitotakuusta – tarjoavat apua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Etujärjestö arvioi, että yksityistä terveydenhuoltoa tarvitaan varmasti, jotta hoitotakuu toteutuu.

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) sekä Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry ovat tyytyväisiä hallituksen budjettiriihessä tehtyyn linjaukseen edistää seitsemän päivän hoitoon pääsyä.

Lääkärikeskukset, -asemat ja optikkoliikkeet silmälääkärivastaanottoineen kertovat olevansa valmiita ja kykeneviä auttamaan julkista terveydenhuoltoa tämän tavoitteen saavuttamisessa.

– Sote-uudistusta tehtäessä on tähän mennessä keskitytty lähinnä hallintorakenteisiin. On hienoa, että hallitus kiinnittää nyt huomiota hoitoon pääsyn parantamiseen. Nykyistä tekemisen tapaa on pakko muuttaa radikaalisti. Yksityisen terveydenhuollon kapasiteettia tullaan varmasti tarvitsemaan asetetun tavoitteen saavuttamiseksi, LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo tiedotteessa.

Partasen mukaan kiireettömän hoidon hoitotakuun kiristäminen nykyisestä kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään on erinomainen tavoite. Helppoa sen toteuttaminen ei toiminnanjohtajan mukaan ole, sillä liikkeelle lähdetään takamatkalta. Nykyisen kolmen kuukauden hoitotakuun saavuttaminenkin on ollut vaikeaa.

Palvelusetelit käyttöön

Myös NÄE ry:n toimitusjohtajan Panu Tastin mielestä seitsemän päivän hoitotakuu on erinomainen tavoite.

– Tällä hetkellä silmätautien hoitojonot ovat lähes koko maassa kroonisesti pitkät, aivan nykyisten hoitotakuurajojen ylärajalla ja usein ylikin. Seitsemän päivän hoitotakuun toteutuminen vaatii erityisesti silmäterveydenhuollossa suunnitelmallisuutta ja ennakointia, Panu Tast sanoo.

Tast uskoo, että hallituksen budjettiriihen kirjauksilla hoitotakuun lyhentämisestä on myönteinen vaikutus silmäsairauksien hoidon saatavuuteen ja sujuvuuteen.

Ennaltaehkäisevällä ajattelulla sekä julkisen ja yksityisen moniammatillisella työnjaolla voidaan hänen mukaansa purkaa jonoja esimerkiksi ohjaamalla yksinkertaiset tutkimukset ja seurannat suoraan yksityisille palvelusetelin avulla. Tällöin julkiselle sektorille vapautuu resursseja toteuttaa itse enemmän poliklinikkaympäristöä vaativia tutkimuksia ja hoitoja.