Lääkärit suuttuivat kollegoilleen koronasta: Näin meitä viedään

Viruksen vertaaminen liikenneonnettomuuksiin ei anna oikeaa kuvaa sen leviämispotentiaalista, arvioi tehohoidon ylilääkäri.

Useat suomalaiset lääkärit tyrmäävät näkemyksen, jonka mukaan koronaviruksen kanssa pitäisi jatkossa tottua elämään.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek ja Husin lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalo sanovat Iltalehdelle, että yhteiskunta tulisi pitää pääosin auki syksyllä viruksen mahdollisesta leviämisestä huolimatta.

Hirvensalon mukaan koronaan voi suhtautua rokotuskattavuuden kasvun myötä kuten influenssaan eli vakavasti, mutta vaarantamatta muita yhteiskunnan toimintoja.

Influenssan menehtyy vuosittain keskimäärin 500–1500 henkilöä. Koronavirukseen on kuollut tähän mennessä Suomessa yhteensä 959 potilasta.

– Koronasta on tehty hyvin erilainen virus riskin siedossa kuin influenssasta, vaikka tietysti on totta, että kuolleisuus koronaan on korkeampi kuin influenssassa, Nohynek sanoo.

Hän muistuttaa, että elämässä on muitakin riskejä. Esimerkiksi autoliikenteen osalta hyväksytään, että turvavöistä huolimatta sattuu kuolonkolareita.

Anestesiologian ja tehohoidon ylilääkäri Harri Tohmo pitää arvioita ennenaikaisina ja harkitsemattomina.

– Korona ei ole influenssa. Vertaus liikenneonnettomuuteen osoittaa kyvyttömyyttä ymmärtää ”korkoa korolle” efektiä koronan leviämisessä. Löysä tavoite rokotekattavuudessa ei myöskään tue suunniteltua löysäilyä, Tohmo kirjoittaa Twitterissä.

Keskustelu vaimenee, kun tehot täyttyvät

HUSin neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäen mukaan ihmisiä ”viedään taas misinformaatiolla”.

– Surullista, että edes THL:n ylilääkäri ei osaa perustasolla erottaa multiplikatiivista riskiä normaalijakaumaa noudattavasta riskistä verratessaan Covidia liikenneonnettomuuksiin (taas tämä), Pälvimäki harmittelee.

Myös ylilääkäri Risto Kuosa pitää liikennevertausta outona. Liikenneturvallisuuteen on panostettu todella paljon viime vuosikymmenten aikana.

– Liikenteessä olemme tekemisissä todella suuren määrän rajoitustoimenpiteiden kanssa: nopeusrajoitukset, ikä- ja ajoterveysrajoitukset, turvavyöt, kännykän käyttö ilman handsfreetä. Tämä on uusi normaali [verrattuna] 1960-luvun valtavaan liikennekuolemien määrään, Kuosa sanoo.

Professori Marjukka Myllärniemen mukaan koronaviruksen kasnsa ”ei voi elää rauhanomaisesti”.

– Kaikki tämä keskustelu on jo nähty ja kuultu. Se vaimenee, kun tehot täyttyvät ja nousee taas, kun epidemia saadaan kuriin.

