Lääkärit pyytävät lykkäämään Brexitiä – ”korona vei kuilun reunalle”

Sairaalat tarvitsevat ainakin kuukauden lisäaikaa EU-eroon, koska korona sekoitti kaiken.

Britannian johtavat tervyesviranomaiset ja lääkärit vetoavat maan hallitukseen, jotta Brexitin siirtymäkautta jatkettaisiin ainakin kuukaudella. Sopimukseton ero vaarantaisi koronapotilaiden terveyden, he varoittavat.

Britannian kansallisen terveydenholtojärjestelmän (NHS) viestintäjohtaja Layla McCay varoittaa äkkieron seurauksista.

– Jos sopuun ei päästä, eikä muihin toimiin ryhdytä, se lisää epävarmuutta ja kasvattaa potilasriskiä Britanniassa ja muualla Euroopassa, hän toteaa National Health Excecutive -julkaisussa.

Lääkärit ovat lähettäneet vetoomuksen Britannian pääministeri Boris Johnsonille.

– Ottaen huomioon, että olemme kuilun reunalla, pyydämme teitä pidentämään siirtymäkautta kuukaudella. Sillä tavoin NHS saisi lisäaikaa, ja Britannia voisi jättää EU:n.

Johnson on toistuvasti kieltäytynyt hakemasta lykkäystä Brexit-siirtymäkaudelle, ja viimeksi eilen hän toisti kantansa. Siirtymäkauden on määrä päättyä vuodenvaihteessa. Britannia ja EU neuvottelevat edelleen tulevasta kauppasuhteesta.

Erityisesti Kaakkois-Englannissa Brexit pahentaisi koronatilannetta, lääkärit toteavat. Liikenneruuhkat ovat jo nyt pahat toisaalta koronarajoitusten, toisaalta odottavan Brexitin takia. Heidän mukaansa vaarana on, että ambulanssit eivät pysty liikkumaan ja että lääkkeiden tuonti estyy.

NHS-hallinnon toimitusjohtaja Danny Mortimer muistuttaa, että Britannian koronatilanne on heikentynyt nopeasti. Uusia tartuntatapauksia on rekisteröity ennätysmäärä, ja lähipäivinä tarve sairaalapaikoille kasvaa.

– Virus on lähtenyt uuteen nousuun ja me tuemme hallitusta, kun se on ryhtynyt toimiin vahvistaakseen NHS:ää. Vastaava tiukka ote tarvitaan nyt, jotta selviämme sopimuksettomasta erosta, Mortimer toteaa Guardian-lehdessä.

McCay sanoo, että lyhyellä aikavälillä Britanniassa voi tulla pulaa lääkkeistä ja sairaalalaitteista. Pitkällä aikavälillä voi odottaa muitakin vaikeuksia.

– Seuraukset ulottuvat välittömiä tapauksia kauemmas, koska sopimuksen saaminen vaikuttaa siihen, miten Britannia jatkossa pääsee käsiksi pandemiatietoihin ja eurooppalaiseen tiederahoitukseen.

Myös ajatuspaja Nuffield Trust totesi maanantaina, että Brexit aiheuttaa Britannian terveyssektorille suuren riskin. Sen mukaan terveydenhuollon hinta nousee, samoin muun sosiaalisektorin. NHS tulee kärsimään työvoimapulasta, koska maahanmuuttoa rajoitetaan aiempaa enemmän. Epävarmuutta aiheuttaa se, ettei Britanniassa vielä tiedetä, millä tavoin se jatkossa valvoo lääkkeiden ja sairaalatarvikkeiden myyntiä.