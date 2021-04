Lääkärit ihmettelevät: Luuletteko että meidät on rokotettu?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Moni lääkäri odottaa edelleen rokotetta.

Valtaosa lääkäreistä on edelleen koronarokottamatta, lääkärit Jesper Perälä ja Lotta Oksanen kirjoittavat Nuorten Lääkärien Yhdistyksen sivuilla julkaistussa blogikirjoituksessa.

– Sosiaali- ja terveydenhuollossa rokotuksia annetaan käytännössä vain vahvistettuja tai epäiltyjä COVID-19-potilaita hoitaville ammattilaisille ja muun sote-henkilöstön rokotukset on monin paikoin keskeytetty. Merkittävä osa lääkäreistä kuuluu muutenkin nykyisessä järjestyksessä viimeiseen rokoteryhmään, joka odottaa vuoroaan vielä pitkään.

Lääkärit korostavat, että rokotusjärjestyksen päättäminen on poliittinen kysymys. He myös muistuttavat, että lääkärit eivät voi tehdä työtään etänä kohtaamatta potilaita.

– Koronarokotuksissa ei ole kyse vain vakavan taudin riskistä, vaan koko palvelujärjestelmän toimivuudesta. Terveydenhuollon alasajo on johtanut merkittävään hoitovelkaan, josta voi koitua vielä terveysvaikutuksiltaan kova haastaja itse virustaudille.

Lääkärit esittävätkin rokotejärjestyksen muuttamista terveydenhuollon toimintakyvyn varmistamiseksi.

– Rokotejärjestys on perusteltua laatia asiantuntijoiden arvion mukaan väestön terveyttä ja taudin pikaista taltuttamista tavoitellen. Samalla on oltava kuitenkin pragmaattinen ja ennakoiva. Terveydenhuoltohenkilökunnan rokottaminen on tärkeä työsuojelutoimi, mutta lisäksi osa koko järjestelmän toimivuuden turvaamista ja potilaiden suojelua. Huomioon pitää ottaa mahdolliset tulevat pahenemisvaiheet, sekä terveydenhuollon kyky sopeutua ja hoitaa tehokkaasti koko väestöä myös koronaosastojen ulkopuolella.