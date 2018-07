IL: Lääkäreiden mukaan aiheettomat sairauspoissaolot harvinaisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lääkärit kumoavat myytin, että kesähelteillä sairauspoissaolot lisääntyisivät.

Omavaltaisesti otettuja lomapäiviä ei juurikaan ole. Helteiden tai olutterassien houkutukset eivät saa suomalaisia jäämään aiheettomasti töistä.

– Siitä, että lomakaudet näkyisivät erityisen synkkänä sairauslomien osalta, ei ole mitään selkeää näyttöä. Suurin osa suomalaisista on johdonmukaista ja luotettavaa porukkaa, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijalääkäri Jan Schugk Iltalehdelle.

Lääkärit korostavat, etteivät lomakaudet tai säät näy sairauspoissaolotilastoissa. Sen sijaan sairauslomat ajoittuvat flunssa- ja influenssakausiin eli siis aikoihin, jolloin oikeasti sairastetaan. Yksittäistapauksia tietysti on kuten aina.

– Aina on ryhmä, joka väärinkäyttää tällaista mahdollisuutta, mutta se tehnee näin vuodenaikaan katsomatta. Se on kuitenkin työnantajan asia, sillä me emme ole valheenpaljastuskone, sanoo Mehiläisen työterveyspalvelujen vastuulääkäri Sirkku Martti.

Yksittäistapaukset vahvistaa myös lääkärikeskus Aavan työterveyshuollon ylilääkäri Timo Vänttinen:

– Työelämän paineet ovat kesällä vähäisempiä kuin talvella. Tämän johdosta työntekijöiden on helpompi selviytyä työstään kesällä. Suomalaiset ovat myös positiivisempia valoisana kautena. Eniten suomalaiset sairastavat loka-maaliskuun välisenä aikana.