Lääkäripalveluyritykset: Tämä voi laittaa sote-uudistuksen heti remonttiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomi on luvannut korjata väärin toimeenpannun potilasdirektiivin sote-uudistuksen yhteydessä.

Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolosen mielestä Suomi ottaa riskin, että sote-uudistus joutuu remonttiin pian hyväksymisensä jälkeen, jos uudistuksessa ei oteta huomioon EU:n potilasdirektiivin vaatimuksia.

Tolonen yhtyy näin Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn näkemykseen.

Vuonna 2011 säädetyn potilasdirektiivin perusajatus on, että potilas voi itse valita hoitopaikkansa ja hänen kotimaansa maksaa hoidon, vaikka se annettaisiin toisessa EU-jäsenmaassa.

EU:n komissio on todennut jo vuonna 2016, että Suomen korvauskäytäntö on direktiivin vastainen. EU-komissio on vaatinut asian korjaamista ja aloittanut Suomea kohtaan rikkomusmenettelyn.

− Suomen valtio on luvannut EU:lle korjata asian valmisteilla olevan sote-uudistuksen yhteydessä. Vaikka potilasdirektiivin oikealla toimeenpanolla voi olla hyvinkin merkittäviä vaikutuksia koko sote-palvelujärjestelmään, sitä ei käsitellä hallituksen sote-esityksessä eikä hallitus ole antanut asiasta muutakaan selvitystä, Lääkäripalveluyritysten hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen ihmettelee tiedotteessa.

Potilasdirektiivi toisi valinnanvapauden

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee asiaa osana monikanavarahoituksen purkamisen valmistelutyötä.

EVAn mukaan kyse ei ole mistään pienestä rahoituksen detaljeihin liittyvästä muutoksesta. Jos direktiivi ja kansallinen laki ovat törmäyskurssilla, kansallinen laki väistää.

Tolonen pitää perusteltuna EVAn näkemystä siitä, että potilasdirektiivi oikein toimeenpantuna avaa valinnanvapauden kansalaisille.

− Jos suomalaisillekin tulee mahdollisuus hakeutua hoitoon julkisin varoin toiseen EU-maahan, se tarkoittaa käytännössä valinnanvapauden syntymistä myös Suomen rajojen sisälle. EU-sääntelyssä ei ole mahdollista, että Suomi asettaisi maassaan toimivat palveluntarjoajat toisissa jäsenmaissa toimivia yrityksiä huonompaan asemaan. Jos Suomi näin tekisi, se syyllistyisi EU:n sisämarkkinoilla kiellettyyn käänteiseen syrjintään, Tolonen kertoo.