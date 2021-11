Lääkärin rankka vetoomus rokottamattomille: Kantokyky ei tule tätä kestämään

Kirurgi Tuula Lappalaisen mukaan on todennäköistä, että jokainen sairastuu koronaan jossain vaiheessa.

Oulun yliopistollisen sairaalan plastiikkakirurgi Tuula Lappalainen vetoaa painokkaasti rokottamattomiin.

– Hei sinä rokottamaton, joka jääräpäisesti haluat käyttää oikeuttasi olla ottamatta rokote. Kerron sinulle terveisiä yliopistosairaalasta, Lappalainen aloittaa.

Hän listaa runsaasti huomiota keränneessä julkisessa Facebook-päivityksessään sairaalan arkea koronaepidemiassa.

– Tällä viikolla kiireetön leikkaustoiminta ajetaan alas. Esimerkiksi 8/10 sydänleikkauksesta on peruttu, lisäksi kasvainleikkauksia perutaan. Uutta teho-osastoa ollaan perustamassa entisten kuormituksen ylittäessä 100 prosenttia. Teho-osastojen koronapotilaista meillä 90 prosenttia on rokottamattomia. Infektio-osasto on viimeistä paikkaa myöten täynnä koronapotilaita, joista 80 prosenttia on kokonaan rokottamattomia. Sairaansijoja suljetaan muilta vuodeosastoilla, jotta pysytään avaamaan uusi koronaosasto, Tuula Lappalainen sanoo.

Hänen mukaansa tartuntojen noustessa kiihtyvällä tahdilla on erittäin todennäköistä, että jokainen suomalainen tulee jossain vaiheessa saamaan koronainfektion.

– Osa toki sairastaa sen oireettomana, mutta infektion saatuasi et taudinkulkuun voi itse vaikuttaa. Ilmeisesti rokottamattoman mielestä on järkevää yrittää välttää muutaman promillen riski sydänlihastulehduksesta ja ottaa mieluummin rokotettuun väestöön verrattuna 33-kertainen riski teho-osastolle joutumisesta, Lappalainen päivittelee.

Hän muistuttaa, etteivät suinkaan kaikki tehohoidossa olevat koronapotilaat parane ja että paranevillakin on huomattava riski tromboembolisiin komplikaatioihin ja muun muassa pysyvään keuhkovaurioon.

Tuula Lappalainen suuntaa sanansa rokottamattomille.

– Mitäköhän rokottamaton ajattelee siitä, että meillä julkisessa terveydenhuollossa loppuu kapasiteetti sekä tilojen että henkilökunnan osalta?

– Entäpä siitä, että rokottamattomien hoitoon käytettävät verorahat ovat pysyvästi pois jostain muusta verovaroin kustannettavasta hoidosta tai palvelusta?

Tuula Lappalainen toteaa suoraan, että ”julkisen terveydenhuollon kantokyky ei tule tätä kestämään”.

– Ota se rokote, hän jatkaa.

Lappalaisen kirjoitus on kerännyt lyhyessä ajassa useita satoja tykkäyksiä Facebookissa. Sen Twitterissä jakanut kirurgi Pietari Kinnunen kehottaa lukemaan vetoomuksen.

– Viikonloppuna tuli teholle niin monta henkeä haukkovaa, että heräämöstä tehtiin teho. Myös omat selkäleikkaukseni peruttiin. Tähän johtaa disinformaatio, hän sanoo saatteeksi.

