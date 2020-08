Lääkärin mukaan lapset kiihdyttävät epidemiaa

Tuoreen tutkimuksen mukaan lapset ja nuoret voivat levittää koronavirusta aiemmin luultua helpommin.

Massachusetts General Hospital -sairaalan tutkimuksessa tarkkailtiin lähes kahtasataa alle 22-vuotiasta lasta ja nuorta, joilla oli vahvistettu tai epäilty Covid-19-infektio. Yhteensä 49 testatusta vain 25:llä oli kuumetta.

Journal of Pediatrics -lehdessä julkastun tutkimuksen mukaan lasten virusmäärät olivat huomattavasti korkeampia kuin vakavasta taudinkuvasta kärsivillä aikuisilla. Viruspartikkelien määrän uskotaan vaikuttavan suoraan henkilön tartuttavuuteen.

– Suurin huoli on, että lapset ja nuoret aikuiset voivat toimia Covid-19-epidemian moottoreina. He kantavat virusta koteihinsa ja tulevat altistaneeksi vanhempansa ja ehkä isovanhempansa, joilla on suurempi riski sairastua vakavasti, sisätautilääkäri Shoshana Ungerleider sanoo CBS-kanavalle.

Hänen mukaansa tautia on vaikea havaita esimerkiksi kouluissa tehtävillä lämpömittauksilla, sillä koronavirus on nuorilla usein oireeton.

– Koulujen tulisi ehkäistä taudin leviämistä turvaväleillä, kasvomaskeilla ja etäopetuksen hyödyntämisellä, jos tämä on mahdollista, Ungerleider jatkaa.

Yhdysvalloissa esimerkiksi Los Angelesin koulut ovat ilmoittaneet aloittavansa kaikkien oppilaiden ja henkilökunnan säännölliset virustestit. Tutkijat huomauttavat, että vakavat Covid-19-komplikaatiot ovat mahdollisia myös nuorilla potilailla.

Authors from @mghfc report on the potential role #children play in the #COVID19 #pandemic concluding that children may be a potential source of contagion in spite of milder disease or lack of symptoms. https://t.co/bqyHeueXBD

— JournalofPediatrics (@JPediatr) August 20, 2020