Lääkäriltä varoitus: Tilannekuva on muuttunut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pandemian hankalimpien kuukausien arvioidaan olevan edessä.

Immunologian tutkija, sisätauteihin erikoistuva lääkäri Iivo Hetemäki kertoo Twitterissä, että terveydenhuolto valmistautuu yhteen koronapandemian hankalimmista kuukausistaan omikron-muunnoksen takia.

– Tilannekuva on muuttunut ja voi jatkossakin muuttua jopa viikottain, ja rajallisten resurssien kohdentaminen tämän mukaisesti, hän sanoo twiitissään.

Tartuntojen määrä on noussut nopeasti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi maanantaina, että Suomessa on rekisteröity 17 047 uutta koronavirustartuntaa. Kyseessä ovat kolmen vuorokauden tartuntatiedot. Lisäksi viikonloppuna HUSin alueen koronatestituloksista jopa kolmannes on ollut positiivisia.

Samaan aikaan pääkaupunkiseudulla koronavirustesteihin pääseminen on ruuhkautunut ja jono on jopa 5-6 päivää. Tilannetta on vaikeuttanut erityisesti pula näytteenoton henkilökunnasta.

– Ongelma on myös osin itseaiheutettu, kun testaaminen, tartunnanjäljitys ja rokottaminen on niin tiukasti sidottu ammattiryhmille, joiden arvokas ammattitaito ja vuosien koulutus palvelee yhteiskuntaa paremmin tehtävissä, joihin ei voi viikoissa perehdyttää, Hetemäki sanoo.

– Olen tehnyt edellämainituista kaikkia, 90 % tehtävistä onnistuu järkevältä koulutetulta maallikolta, ja sen loput 10 % voi terveydenhuollon ammattilainen tehdä.

Hetemäki toivoo, että vaikeasta koronatilanteesta huolimatta poliittiset päättäjät eivät puuttuisi terveydenhuollon operatiivisen johtamisen yksityiskohtiin.

– Jos poliitikot aikovat näyttävästi käsiohjata sairaanhoitopiirien toimintaa tässä tilanteessa on vaikea nähdä, että kukaan hyötyy. Kaikkein vähiten potilas, hän toteaa.

