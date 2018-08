Lääkäriliiton johtaja: Osmo Soininvaara menee metsään

Ongelmat lääkäriin pääsyssä ovat johtajan mielestä oireita, johon nykyaikaan sopimaton palvelujärjestelmä johtaa.

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtajan Heikki Pärnäsen mielestä entisen kansanedustajan ja peruspalveluministerin Osmo Soininvaaran (vihr.) ehdottama täsmälääke ei korjaisi terveyspalvelujärjestelmän ongelmia.

Soininvaara kirjoitti blogissaan, että koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ”ei kannattaisi myllätä”, sillä järjestelmän pahin ongelma on korjattavissa palkkamalla tuhat uutta lääkäriä terveyskeskuksiin.

– Arvostan kovasti Osmo Soininvaaraa ajattelina ja kirjoittajana. Tässä blogissa Ode kuitenkin menee mielestäni hiukan ”metsään”, Lääkäriliiton johtaja Heikki Pärnänen kirjoittaa Facebookissa.

Pärnäsen mukaan on totta, että Suomessa on vähintäänkin paikoin suuria ongelmia perustason palveluihin, kuten terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pääsemisessä ja väestöryhmien välillä on huomattavaa epätasa-arvoa. Palveluntarvitsijalle se on keskeinen ja huomattava ongelmana.

Lääkäriliiton johtajan mielestä kyse on kuitenkin oireesta, johon Suomen nykyaikaan ”täysin sopimaton” terveyspalvelujärjestelmä johtaa. Hänen mukaansa perusongelma on rahoituksen ja järjestämisen hajanaisuus: kunnilla ei ole kykyä eikä osaamista ohjata kokonaisuutta.

– Ei ongelmaa korjata yrittämällä palkata tuhat uutta lääkäriä – mistähän ne muuten löytyisivät – terveyskeskuksiin. Ei sairauttakaan paranneta yrittämällä hoitaa oireita. Pitää puuttua syihin. Siksi tarvitaan järjestelmäuudistus, jossa järjestämis- ja rahoitusvastuu siirretään kuntaa suuremmille alueellisille toimijoille, Pärnänen linjaa.

