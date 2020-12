Mia Laihon mukaan koulutartunnat vaarantavat riskiryhmät jouluna.

Kokoomuksen kansanedustajan Mia Laihon mielestä nyt on viimeiset hetket aloittaa etäopetus peruskouluissa.

– On aivan sama, onko koululähtöisiä tartuntoja tilastoissa tai ei. Tosiasia on, että kouluissa on tartuntoja ja nämä tartunnat vaarantavat riskiryhmät jouluna, Mia Laiho kirjoittaa Twitterissä. Laiho on lääketieteen tohtori ja sisätautien erikoislääkäri.

Helsingin Sanomat kertoi, että Kilterin yläkoulussa Vantaalla on todettu viimeisen kuukauden aikana yhteensä 51 koronavirustartuntaa, joista neljä henkilökunnan jäsenillä. Seulonnassa testattiin 424 oppilasta ja 76 henkilökuntaan kuuluvaa.

Tartuntoja todettiin kaikilla luokka-asteilla ja lähes kaikilla luokilla. Valtaosalla tartunnan saaneista ei ole tiedossa muuta tartunnanlähdettä kuin koulu, minkä vuoksi koulussa epäillään tapahtuneen useita jatkotartuntoja.

Vantaan tartuntataudeista vastaava lääkärin Kirsi Valtosen mukaan löydös on poikkeuksellinen kansallisestikin.