Lääkärien mukaan Venäjän oppositiojohtaja myrkytettiin

Berliiniläisen Charité-sairaalan mukaan Saksaan lennätetty Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on todennäköisesti myrkytetty.

Tutkimusten kerrotaan viittaavan koliiniesteraasin estäjään. Niitä käytetään tietyissä lääkkeissä, mutta myös torjunta-aineissa ja taistelukaasuissa.

Aleksei Navalnyin tilaa kuvaillaan vakavaksi, mutta ei enää hengenvaaralliseksi. Häntä hoidetaan tällä hetkellä myrkkyä neutraloivalla atropiinilla keinotekoisessa koomassa.

– Tarkka aine ei ole vielä tiedossa. Laaja analyysi on aloitettu, Charité-sairaala kertoo tiedotteessa.

Navalnyi sai viime torstaina myrkytysoireita Venäjän sisäisellä lennolla. Oppositioaktiivien mukaan myrkky oli mahdollisesti lisätty Navalnyin teehen lentokentällä.

Kone teki hätälaskun Omskiin, jossa potilaan siirtäminen kiellettiin aluksi lääketieteellisten syiden nojalla. Paikalliset lääkärit epäilivät oireiden johtuneen aineenvaihdunnan ongelmista ja matalasta verensokerista.

🇬🇧1/4 Alexei #Navalny is being treated in intensive care at #charitéberlin and remains in medically induced coma. While his condition is serious, it is not currently life-threatening. Following his admission, Mr. Navalny underwent extensive examination by a team of Charité…

