Lääkäri vetoaa: Eristäkää itsenne, muuten ei ehkä selvitä

HUS:n neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäen mielestä Suomi on pantava kiinni.

– Hyvät ihmiset, koska Suomi ei teitä eristä, eristäkää itse itsenne. Näin tästä selvitään. Muuten ehkä ei selvitä. Ollenkaan, HUS:n neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäki tviittaa.

Suomi on pyrkinyt taistelemaan koronaepidemiaa vastaan kovilla keinoilla. Kokoontumisia on rajoitettu, kouluja ja muita laitoksia suljettu ja ihmisiä kehotettu harjoittamaan mahdollisimman suurta sosiaalista eristäytymistä. Ohjeiden noudattamisessa on kuitenkin ollut puutteita ja väkeä on virrannut niin baareihin kuin lomakeskuksiinkin. Tämän on varoitettu voivan johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, että ihmisten liikkumista on ruvettava rajoittamaan vielä ankarammilla keinoilla kehotusten sijaan.

– Ulkonaliikkumiskieltoa esitetään nyt keinona. Idiotismia. Puut ja linnut, pyöräily ja kävelylenkit eivät levitä koronaa. Pidetään etäisyyttä ihmisiin. Nyt: baarit, kuntosalit, ravintolat, kaupat (paitsi itsestäänselvästi välttämättömät), koulut, etc kiinni. Lisää covid testausta, Pälvimäki toteaa.

Lääkäri korostaa, että kaikki tartuntariskiltään minimaalinen liiketoiminta voi tietenkin jatkua.

– Ravintoloiden, kauppojen kotiinkuljetus ym. Ja yksilönvastuu korostuu. Talous notkahtaa vaan ei kaadu. Sodastakin on noustu, radikaaleilla toimenpiteillä tästä noustaan nopeasti.

Esa-Pekka Pälvimäen mielestä tällainen ”lockdown” on nyt Suomessa pakollinen.

– Jos THL ei muuta suuntaansa, riskinä se, että lockdown pitkittyy, työpaikkoja menee, talous ei kestä eikä toivu, ihmisiä kuolee paljon, pitkään. Nyt pitää pistää Suomi kiinni, ja aloittaa laajamittainen testaus- ja eristysohjelma, saadaan Suomi taas auki.