Lääkäri varoittaa globaalista ongelmasta: Krooninen Covid piinaa nuoria

Tutkimuksen mukaan kuusi kuukautta tartunnan jälkeen yli 50 prosentilla 16–30-vuotiaista oli edelleen oireita.

Yli puolella koronan lievästi sairastaneilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla todettiin niin sanotun kroonisen Covidin (Long Covid) oireita, selviää tuoreesta norjalaistutkimuksesta.

Kuusi kuukautta tartunnan jälkeen yli 50 prosentilla 16–30-vuotiaista oli edelleen oireita, kuten väsymystä, hengenahdistusta ja keskittymisvaikeuksia, kertoo uutissivusto sciencenorway.no.

Norjan Bergenissä sijaitsevan Haukelandin yliopistollisen sairaalan tutkijat seurasivat 312 covid-19-potilasta vuoden ajan. Heistä 247 oli ollut eristettynä kotiin, ja 65 sai sairaalahoitoa.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin Nature Medicine -julkaisun artikkelissa.

Kuuden kuukauden jälkeen 61 prosentilla kaikista potilaista oli edelleen oireita. Kotona eristyksissä olevista potilaista 52 prosentilla oli edelleen erilaisia oireita puolen vuoden jälkeen.

– Yllättävän suurella määrällä 16–30-vuotiaista on oireita kuuden kuukauden jälkeen tartunnasta, vaikka hei eivät olisikaan tarvinneet sairaalahoitoa, sanoo Haukelandin yliopistollisen sairaalan ylilääkäri Bjørn Blomberg sanoo Aftenpostenille.

– Jos kroonista Covidia todella esiintyy näin paljon, niin tämä on massiivinen globaali ongelma. Kyse on mahdollisesti sadasta miljoonasta ihmisestä, jotka kamppailevat näiden vaivojen kanssa.

Yleisin oire kuuden kuukauden jälkeen oli maku- ja hajuaistin menetys, josta kärsi 28 prosenttia tutkituista. Väsymyksen kanssa kamppaili 21 prosenttia ja 13 prosentilla oli hengenahdistusta. Heikentynyt keskittymiskyky vaivasi 13 prosenttia tutkituista ja 11 prosentilla oli myös muistiongelmia.

Tutkijoiden mukaan tulokset korostavat koronan torjuntatoimien, kuten rokotusten tärkeyttä.

Tutkijoilla eivät osaa sanoa tällä hetkellä, miksi lievän taudin sairastaneet nuoret kärsivät pitkittyneistä oireista. Teorioita kuitenkin on.

– Näyttää siltä, että voimakas immuunivaste infektioon on jollain tavalla yhteydessä kroonisen Covidin esiintymiseen. Niillä, joilla on korkeampi vasta-ainepitoisuus heti akuutin infektion jälkeen, on suurempi riski kokea pitkäaikaisia oireita, Blomberg sanoo.

– Mahdollista yhteyttä immuunireaktioiden ja pitkäaikaisten oireiden välillä tutkitaan tarkemmin.