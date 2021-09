Lääkäri on nähnyt yli sadan koronapotilaan kuoleman: ”He ovat vihaisia virheestään”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keuhkolääkäri kertoo vastarinnasta, jota terveydenhuollon työntekijät saavat hoidettaviltaan.

Matthew Trunsky johtaa USA:n Michiganissa Beaumont Health -sairaalassa palliatiivisen hoidon yksikköä. Hän on nähnyt yli sadan koronapotilaan kuolevan ja kertoo Washington Postissa, miten moni on sanonut viruksesta vielä kuolinvuoteellaan ”en usko sinua”.

Keuhkolääkäri Trunsky on tottunut vihaisiin potilaisiin. Hänen potilaansa ovat usein sairaalan sairaimpia ja hän itse joutuu tuomaan ikävät uutiset. Lääkärin mitta täyttyi, kun osaston hoitaja kertoi rokottamattomasta potilaasta, jonka vaimo oli sättinyt hoitajan.

Lääkäri kirjoitti aiemmin syyskuussa Facebook-päivityksen kriittisesti sairaasta potilaastaan, joka kiisti covid-diagnoosinsa. Toinen oli uhannut lakimiehellä jos ei saisi tiettyä hyväksymätöntä lääkettä, kolmas totesi mieluummin kuolevansa kuin ottavansa rokotteen, neljäs halusi toisen lääkärin koska ”en usko sinua”. Kaikkiaan hän kirjoitti kahdeksasta tapauksesta.

– Tietysti vastaus olisi ollut, että heidän olisi pitänyt ottaa rokote – mutta he eivät ottaneet ja nyt he olivat vihaisia lääkäriyhteisölle heidän omasta virheestään, Matthew Trunsky kirjoitti.

Trunskyn mukaan yhdeksän kymmenestä hänen hoitamastaan koronapotilaasta ei ole saanut rokotteita. Lääkäri toteaa ymmärtävänsä loppuunpalaneita hoitajia ja lääkäreitä.

– Olemme kaikki fyysisesti väsyneitä, minä itsekin, ja olemme emotionaalisesti uupuneita. Ei kai kulu viikkoakaan, etten näe jonkun kuolevan.

Aiemmin häneltä kului neljä tuntia vuorokaudessa potilaiden omaisten informoimiseen. Hänen soittaessaan juuri kuolleen miehen siskolle tämä oli ehtinyt ensin sanoa, ettei kaipaa huonoja uutisia, sillä hänen äitinsä, isänsä ja toinen veljensä olivat jo kuolleet.

Potilaat kertovat eri syistä, joiden vuoksi he eivät ole ottaneet rokotetta. Jotkut katuvat. Toiset pysyvät loppuun asti varmoina uskossaan, että he ovat tehneet oikean valinnan. Mikä syy tahansa sitten onkin, ”he maksavat siitä ja he vihaavat meitä”.

Keuhkolääkärin aiemmin kertomasta kahdeksasta potilaasta kuusi on nyt kuollut. Kaksi oli jutun ilmestyessä yhä kriittisessä tilassa.