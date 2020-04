”Lääkäri on ikuisesti lääkäri” – Italiassa kuollut 100 lääkäriä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viimeisen vuorokauden aikana Italiassa koronavirukseen on kuollut neljä lääkäriä.

Kaikkiaan koronavirukseen on maassa menehtynyt jo sata lääkäriä, kertoo Italian lääkäriliitto FNOMCeO.

– Päätimme sisällyttää menehtyneiden listaan kaikki lääkärit, eläkkeellä olevat ja aktiiviset, koska meille kaikki lääkärit ovat samanarvoisia. Sitä paitsi monet eläköityvät lääkärit olivat jääneet töihin tai eläkkeellä olleet lääkärit oli kutsuttu takaisin töihin. Lääkäri on ikuisesti lääkäri, toteaa lääkäriliiton puheenjohtaja Filippo Anelli.

Italian terveysinstituutti ISS:n (Istituto Superiore di Sanità) mukaan terveydenhuollon henkilöstöä on sairastunut koronaan 13 522.

Koronatartuntoja Italiassa on todennettu noin 140 000 ja tautiin on kuollut lähes 17 700 ihmistä, joka on toistaiseksi eniten maailmassa.