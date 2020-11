MTV: Tässä lääkärin kehotus ihmisille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisätiloihin pakkautumista on syytä välttää, lääkäri varoittaa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan infektiotautien osastonylilääkäri Jaana Syrjänen kehottaa ihmisiä käyttämään oma harkintaa, ja välttämään pieniin sisätiloihin ahtautumista, MTV Uutiset kertoo

– Itse katselen kovin huolestuneena kuvia erilaisista kauppakeskuksista. Nyt jokaisen kannattaa käyttää omaa harkintaansa, onko se tarjous esimerkiksi niin tärkeä, että sinne pitää mennä silloin kun kaikki muutkin, Syrjänen sanoo.

Pirkanmaa ilmoitti sunnuntaina tiukentavansa koronasuosituksiaan. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne on viime aikoina huonontunut, ja piiri on lähellä siirtymistä leviämisvaiheeseen. Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa on hoidossa toistakymmentä koronapotilasta.

– Tästä määrästä kyllä hyvin selvitään, ja isommistakin luvuista, mutta silloin se vääjäämättä merkitsee muiden sairauksien hoidon vaikeutumista ja viivästymistä, Syrjänen totesi sunnuntaina.