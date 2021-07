Lääkäri IS:lle: Tämä on yleinen virhe kotimittauksissa

Kardiologin mukaan verenpainetta mitataan usein väärään aikaan.

Mehiläisen sydäntutkimusyksikön kardiologi Tapio Aalto varoittaa Ilta-Sanomissa virheestä, jonka moni tekee mitatessa kotona verenpainetta.

Hänen mukaansa kotimittaus tehdään usein väärään aikaan.

– Törmään toistuvasti verenpaineen hoidossa siihen, että ihmiset rupeavat mittaamaan verenpainetta silloin, kun he kokevat erilaisia oireita ja tuntevat itsensä jollakin tavalla huonovointisiksi, Aalto kertoo.

Lääkäri muistuttaa, että mikä tahansa huono olo nostaa verenpainetta. Säikähdys korkeasta mittaustuloksesta voi niin ikään nostaa verenpainetta entisestään.

– Eli mittaustulos menee tällaisessa tilanteessa käytännössä melkein aina pieleen, hän toteaa.

Aallon mukaan lääkeannoksia ei pitäisi muuttaa tällaisten mittaustulosten perusteella.

– Vaarana on, että hoidosta tulee soutamista ja huopaamista, ja verenpaineen saaminen hyvään tasapainoon vaikeutuu. On tärkeää, että hoitoa ohjataan sellaisten lukemien mukaan, jotka on mitattu normaalin olon aikana rauhallisessa tilanteessa, kun on jonkin aikaa istunut.