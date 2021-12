IL: ”Tuntuu aika kovalta opetukselta joutua tehohoitoon”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tehohoitolääkärin mukaan hoitojakso on muuttanut monen mielipiteen rokotteesta.

Seinäjoen keskussairaalassa työskentelevän Jenni Puoliväli-Oksalan mukaan teho-osastolla on yleensä hoidettu iäkkäämpiä, perussairaita ihmisiä. Tänä syksynä tilanne on huonontuneen koronatilanteen vuoksi kuitenkin muuttunut, kertoo Iltalehti.

– Hoidossa on ollut myös perusterveitä ihmisiä, joista ei päällepäin ajattele, että he voisivat saada vakavan taudin. Monilla tehohoitoon päätyvillä on vakavan koronataudin riskitekijöitä, mutta ei toki kaikilla, Puoliväli-Oksala kertoo Iltalehdelle.

Teholla on ollut paljon 30-50-vuotiaita, joista suurin osa rokottamattomia. Puoliväli-Oksalan mukaan on lähes mahdotonta ennakoida, kuka saa vakavan taudinkuvan ja kuka ei.

Rokotus on kuitenkin yksi selkeä indikaattori. Puoliväli-Oksala ei ole hoitanut ketään, joka olisi ottanut rokotuksen.

– Moni on kysellyt, milloin voi taudin jälkeen ottaa rokotteen. Mieli on muuttunut. Moni hakee rokotteen mielellään, jos vain voi välttää sen, ettei samaa kokisi uudestaan, Puoliväli-Oksala sanoo.

– Tuntuu aika kovalta opetukselta joutua tehohoitoon, jos sen olisi voinut rokotteella estää.