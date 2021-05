Lääkäri IL:lle: Kiekkojuhlat lähtivät käsistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kultajuhlintaan osallistuneita kehotetaan hakeutumaan virustestiin matalalla kynnyksellä, jos oireita ilmaantuu.

Rauman kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Irene Reinvall kertoo huolestuneensa SM-kultajuhlinnasta eri puolilla kaupunkia.

Väkijoukot kokoontuivat juhlistamaan mestaruutta ilman turvavälejä tai maskeja. Mukana oli tiettävästi myös monia Varsinais-Suomesta, jossa koronaviruksen ilmaantuvuus on noin nelinkertainen verrattuna Satakuntaan.

– Vähän maltillisempaa odotin. Koko homma räjähti täysin käsiin, Irene Reinvall sanoo Iltalehdelle.

Rauman koronatilanne on ollut viime viikkoina melko hyvä, sillä uusia tautitapauksia on todettu vain noin yksi päivässä. Alue on epidemian perustasolla.

Kiihtymisvaiheeseen siirtymiseen riittäisi lääkärin mukaan vain pieni tilanteen paheneminen. Hän kehottaa juhlintana osallistuneita tarkkailemaan mahdollisia oireita ja hakeutumaan testeihin matalalla kynnyksellä.

– Työpaikoille ja ihmisten ilmoille ei kannata lähteä, jos oireita ilmaantuu, Reinvall jatkaa.

Kiekkokultaa juhliva kansa on siirtynyt koteihinsa. Sekä Rauman jäähallin että torin ympäristö on hiljentynyt. Poliisi on hoitanut muutamia häiriökeikkoja alueella. #poliisi #lspoliisi — L-S poliisi (@L_S_poliisi) May 11, 2021