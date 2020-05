Lääkäri HS:lle: Muista tämä asia puistossa ja uimarannalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Riittävästä turvavälistä ja käsihygieniasta tulee huolehtia jatkossakin, asiantuntijalääkäri muistuttaa.

Vaikka koronaepidemian vuoksi asetettuja kokoontumisrajoituksia aletaan höllentämään, epidemia ei vielä ole ohi.

– Ohjeiden muuttuminen ei tarkoita, että niistä tulisi poiketa millään tavoin enemmän kuin aiemmin. Valppautta on yhä noudatettava, asiantuntijalääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) sanoo Helsingin Sanomille.

Kesällä ihmisiä saattaa kokoontua suuria määriä puistoihin ja uimarannoille. Tällöin on tärkeää muistaa pitää vähintään 1-2 metrin turvaväli oman kotitalouden ulkopuolisiin henkilöihin ja huolehdittava käsihygieniasta. Lievästi oireilevanakin on syytä jäädä kotiin. Yskiessä tai aivastaessa se on tehtävä kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan.

– Näitä noudattamalla ei tarvitse niinkään paljon pohtia, millaisessa tilanteessa ollaan, Helve sanoo HS:lle.

Uimisen riskit liittynevät lähinnä lähikontakteihin toisten rannalla tai altaalla olevien kanssa. Uima-altaiden klooriyhdisteet tuhoavat bakteerien lisäksi myös viruksia, ja myös luonnonvesissä viruksen leviämisriskiä pidetään pienenä.

Helve kehottaa ihmisiä pohtimaan, millaisissa tilanteissa ohjeita etäisyyksistä ja hygieniasta on helppo noudattaa.

– Mitä helpompaa turvavälin ylläpitäminen on, sitä todennäköisempää on, että se myös pysyy yllä.