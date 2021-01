Lääkäri hämmästyi STM-johtajan puheista: Tähänkö se kaatuu?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi, ettei usko tukahduttamiseen.

Sisätautien erikoistuva lääkäri ja Suomen akatemian kliininen tutkija Jukka Koskela päivittelee sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mielipiteitä koronavirusepidemian hoidosta.

– Kaikki mitä vaaditaan, on sitoutuminen pandemian tukahduttamiseen. Keinovalikoimaa on, samoin esimerkkejä maailmalta. Mutta tähänkö se edelleen kaatuu?, Koskela kysyy Twitterissä.

Hän viittaa Varhilan Suomen Kuvalehdelle joulukuussa antamiin kommentteihin. Kansliapäällikkö sanoi haastattelussa muun muassa, ettei yhteiskunnan rajojen täydellinen sulkeminen kuulu länsimaiseen demokratiaan, eikä se olisi globaalissa maailmassa mahdollista.

– En kuulu siihen joukkoon, joka sanoo, että tämä tauti voitaisiin tukahduttaa, Varhila jatkaa.

Jukka Koskela on eri linjoilla. Hän kuuluu asiantuntijoiden Eroon koronasta -vapaaehtoisverkostoon. Se on julkaissut toimintasuosituksia sisältäviä muistioita koronaepidemian hoidosta. Verkosto on puoltanut taudin tukahduttamista.

– Toive oli jo, että voisimme lopettaa muistioiden kirjoittamisen, pahalta näyttää taas jos tilannekuvaa ei nyt päivitetä, hän sanoo.

Ryhmä julkaisi tällä viikolla muistion, jossa varoitetaan Suomen epidemian voivan kriisiytyä vain viikoissa. Asiantuntijat suosittelevat muistiossa tukahduttamista ja tiukkoja rajatoimia. Koronaviruksen tilannekuvan katsotaan muuttuneen etenkin entistä herkemmin tarttuvien virusmuunnosten leviämisen takia.

LUE MYÖS:

Suomelle koronavaroitus: Tilannekuva on muuttunut

Kaikki mitä vaaditaan, on sitoutuminen pandemian tukahduttamiseen. Keinovalikoimaa on, samoin esimerkkejä maailmalta. Mutta tähänkö se edelleen kaatuu (SK)? Toive oli jo, että voisimme lopettaa muistioiden kirjoittamisen, pahalta näyttää taas jos tilannekuvaa ei nyt päivitetä. https://t.co/5WIr9aJtzT pic.twitter.com/WfycZdcxzE — Jukka Koskela (@jukka_koskela) January 11, 2021