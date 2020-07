Lääkäri avautuu: Menossa on luonnonvalinta

Yhdysvalloissa koronavirus on levinnyt viime viikkoina erityisesti maan eteläosissa, joiden sairaalat ovat täyttyneet vakavasti sairaista Covid-19-potilaista.

Mississippin osavaltiossa tartuntoja on vahvistettu yhteensä 42 638 ja kuolemantapauksia 1 355 kappaletta.

Huhtikuun alussa käyttöön otetut rajoitustoimet lopetettiin toukokuun lopulla, vaikka tartuntamäärät olivat edelleen nousussa. Kuvernööri Tate Reeves on määrännyt epidemian rajuimmin koettelemiin piirikuntiin maskipakon.

NBC:n mukaan osavaltion viidessä suurimmassa sairaalassa ei ole enää vapaita teho-osastopaikkoja. Neljässä muussa sairaalassa vapaata kapasiteettia on jäljellä vain noin viisi prosenttia.

Kuvernööri Reeves on tyrmännyt ajatuksen laumasuojasta osavaltiossa, jonka väestö kärsii keskimääräistä enemmän ylipainon sekä sydän- ja verisuonisairauksien kaltaisista perussairauksista.

– Laumasuoja ei ole todellakaan realistinen ratkaisu lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Toivon, että se olisi. Tarvitsemme uuden lähestymistavan, paitsi jos olemme valmiita siihen, ettei autokolarin tai sydänkohtauksen jälkeen pääse sairaalahoitoon. Vaikka viestit olivat alussa ristiriitaisia, näyttävät kasvomaskit tällä hetkellä parhaalta vaihtoehdolta, Tate Reeves kirjoittaa Twitterissä.

Epidemiologi ja lääkäri Satwinder Singh huomauttaa, että vähäisen testauksen vuoksi osavaltion virustilannetta on vaikea arvioida. Kasvomaskien ja muiden suositusten herättämä vastustus tekee epidemian hillitsemisestä entistä haastavampaa.

Singhin mukaan sairaaloiden täyttyminen ja kuolonuhrien määrän kasvu on käytännossä väistämätöntä.

– Sen vuoksi saatamme päätyä laumasuojaan. Vain vahvat tai he, jotka ottavat tilanteen vakavasti, tulevat selviämään. Monet, monet muut tulevat menehtymään. Ikävä sanoa, mutta tilanne alkaa jo muistuttaa luonnonvalintaa, Satwinder Singh sanoo.

Unless you’re willing to go without hospitals after a car wreck or heart attack, we need a different approach. Right now, despite mixed messages at the beginning, it seems like masks are the best bet. They’re a hell of a lot better than widespread shut downs. Please wear one!

— Tate Reeves (@tatereeves) July 13, 2020