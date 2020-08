Lääkäri avautuu: Ihan kuin yritettäisiin vastuun välttelyn ennätystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tehohoidon erikoislääkäri Ville Häkkisen mukaan vastuuntuntoiset joutuvat venymään.

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Ville Häkkinen yhtyy Twitterissä lentokentän puutteellisia koronatoimia arvostelleiden joukkoon.

– Ihan kun tässä yritettäisiin tehdä vastuun välttelyn Suomen ennätystä. Samaan aikaan kun vanhemmat odottavat kiltisti päiviä lastensa koronatuloksia, voivat matkailijat vain kävellä koronatestien ohi junaan tai bussiin, Häkkinen päivittelee Twitterissä.

Hän on jakanut tästä löytyvän Helsingin Sanomien jutun. Siinä kerrotaan Helsinki-Vantaan lentoasemalta uupuvista koronatoimista. Kentän tilannetta on pidetty vakavana. Esimerkiksi SDP:n kansanedustaja ja entinen HUSin johtaja Aki Linden totesi keskiviikkona suoraan, että hänen mielestään tartuntatautilain noudattaminen ja valvonta on laiminlyöty kentällä.

Lääkäri Ville Häkkisen mukaan perusongelma on se, että helpoimmalla pääsee, kun ei tee mitään – oli sitten päätöksiä tekevä virkamies tai riskimaasta tuleva matkailija.

– Vastuuntuntoiset ihmiset joutuvat venymään ja rajoittamaan elämäänsä, ja perseilijät saavat jatkaa elämäänsä niin kuin koronaa ei olisi.

Häkkisen mielestä koronatoimet vastaavat nykyisellään sitä, että poliisi laittaisi Lahdenväylälle autoilijoille yhden vapaaehtoisen puhalluspisteen.

– Muuhun ei olisi resursseja, eikä ihmisiä voi vaatia kajoavaan puhallustestiin. Rattijuopoilla olisi kivaa, ja kaikki muut kärsisivät.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) projektipäällikkö ja epidemiologi Maarit Leinonen on samoilla linjoilla lääkärin kanssa.

– On jos jonkinlaista komiteaa ja koordinaatioryhmää, mutta mitään valmista ei tule. Ei ole tiekarttaa, ei liikennevalomallia lentokentille. Ei ole säädöspohjaa ja silloinkin kun on, niin sitä ei käytetä. Tässä alkaa tervesydäminen ihminenkin tarvitsemaan nitroja, hän vastaa Ville Häkkiselle.

