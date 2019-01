Laajaa veropetosta tutkittu rakennusalalla Helsingin seudulla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epäilyn mukaan kaksi yritystä on jättänyt rakennustoiminnassa kaikki verot ja eläkevakuutusmaksut maksamatta.

Keskusrikospoliisi kertoo saaneensa loppuun poikkeuksellisen laajan talousrikostutkinnan epäillyistä veropetoksista rakennustoimialalla pääkaupunkiseudulla.

Tutkittavana on ollut kahden yrityksen toiminta vuosina 2013–2015. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli tänä aikana kymmenen miljoonaa euroa. Epäilyn mukaan yritykset jättivät rakennustoiminnassa kaikki verot ja eläkevakuutusmaksut maksamatta.

Verotarkastuksessa ja esitutkinnassa saatiin selville kaikkiaan 350 tunnistettua työntekijää, joiden lisäksi korjausrakentamista teki mahdollisesti yli 300 tunnistamatonta työntekijää. Suurin osa palkatuista rakennusmiehistä oli virolaisia. Pimeää työvoimaa on ollut alihankintaketjutettuna sekä yksityisen että julkisen puolen rakennus- ja kunnossapitokohteissa.

Verovahingot yhteiskunnalle ovat poliisin mukaan kaikkiaan noin 4,6 miljoonaa euroa, minkä lisäksi työeläkevakuutusmaksuja jätettiin maksamatta 1,3 miljoonan euron edestä.

– Esitutkinta oli erittäin vaativa, ja aktiivinen tutkinta kesti useita vuosia. Koko tutkinnan ajan teimme tiivistä yhteistyötä Etelä-Suomen yritysverokeskuksen kanssa. Asian laajuuden vuoksi myös verotarkastukset kestivät noin kaksi vuotta, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Janne Järvinen Keskusrikospoliisista.

Esitutkinnassa on kuulusteltu kymmeniä henkilöitä, ja syyteharkintaan lähetettyyn esitutkintapöytäkirjaan on kirjattu noin 20 rikoksesta epäiltyä. Keskeisiä epäiltyjä on neljä, joista kaksi oli tapahtuma-aikana liiketoimintakiellossa aiemmista talousrikoksista.

Esitutkinnassa epäillään muun muassa törkeää veropetosta, törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta ja törkeää kirjanpitorikosta. Lisäksi rikoskokonaisuuden tutkinnassa on paljastunut myös muita epäiltyjä talousrikoksia ja ympäristörikoksia, kuten jätteiden luvatonta vientiä Viroon.