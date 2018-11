”Yli 100000 henkeä pitäisi saada takaisin työmarkkinoille”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työttömien, piilotyöttömien ja alityöllisen määrä on edelleen korkealla tasolla.

Suomen työttömyysaste on laskenut viime aikoina alle 8 prosenttiin myönteisen talouskehityksen myötä. Moni taloustieteilijä on varoittanut, että rakenteellisen työttömyyden raja on ehkä jo saavutettu.

OECD:n arvion mukaan raja on noin 7,4 prosentissa, eikä sen alemmalle tasolle päästä ilman merkittäviä työmarkkinauudistuksia.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus huomauttaa, että 15 prosentin tienoilla olevassa laajassa työttömyydessä olisi edelleen paljon parantamisen varaa. Kategoriaan lasketaan mukaan työttömät, piilotyöttömät ja alityölliset. Laaja työttömyys ehti laskea ennen vuoden 2008 talouskriisiä alle 12 prosenttiin.

– Miksi uskon, että työllisyydellä on tilaa toipua vielä rutkasti? Virallinen työttömyysaste on 7,4 prosenttia – enää vain vähän laskuvaraa, Brotherus kirjoittaa Twitterissä.

– Mutta laaja työttömyysaste (USA:ssa käytetty U6) on vielä yli 15 prosenttia – yli 100 000 henkeä ainakin pitäisi saada paremmin takaisin työmarkkinoille.

