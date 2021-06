Laaja petos Ruotsissa: Jopa 100000 virheellistä testitulosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Testattujen näytteitä ei koskaan lähetetty analysoitavaksi.

Jopa 100 000 ihmisen epäillään joutuneen laajan koronatestipetoksen kohteeksi Ruotsissa, kertoo ruotsalainen iltapäivälehti Aftonbladet.

Aftonbladetin mukaan testit on suoritettu, mutta niitä ei ole koskaan lähetetty laboratorioon analysointia varten. Tästä huolimatta asiakkaat ovat saaneet todistuksen negatiivisesta testituloksesta.

Tapaus koskee koronaviruksen PCR-testejä eli geenimonistustestejä, jotka otetaan nenänielusta.

– Pelko on, että ihmiset, jotka ovat saaneet väärän negatiivisen tuloksen, eivät ole saaneet hoitoa ajoissa. Toinen näkökulma koskee jokaista, joka on matkustanut ympäri maailmaa ja joka on saanut tietämättään tartunnan, hallituslähde kertoo Aftonbladetille.

Huijausten pääepäilty on 35-vuotias mies. Testit on suoritettu klinikoilla, jotka sijaitsevat useassa paikassa Tukholman alueella ja ympäri maata. Testit ovat maksaneet noin 1500 kruunua kappaleelta, eli arviolta 147 euroa.

Klikat ovat olleet auki seitsemän päivää viikossa. Asiakkaille testitulos on luvattu muutamassa tunnissa.

Rikoksista epäillään 35-vuotiaan ruotsalaismiehen lisäksi viittä muuta henkilöä. Heidän joukossaan on muun muassa 55-vuotias lääkäri, jonka epäillään allekirjoittaneen vääriä tuloksia pikatesteistä ja myöntäneen matkatodistuksia asiakkaille, jotka eivät ole osanneet aavistaa kantaneensa koronavirusta.

Expressenin mukaan epäillyt otetaan kiinni lauantaina.