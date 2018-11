Kysymys poliittisista lakoista jakoi puolueita SAK:n paneelissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Porvaripuolueilla on valmiutta rajoittaa lakko-oikeutta.

Suhtautuminen poliittisiin lakkoihin jakoi puoluejohtajat kahteen leiriin SAK:n järjestämässä vaalitentissä. Porvaripuolueilla olisi valmiutta rajoittaa lakko-oikeutta. Sen sijaan SDP, vasemmistoliitto, vihreät ja perussuomalaiset pitäisivät kiinni nykyjärjestelmästä.

– Pidän erikoisena, että Suomessa on rajoittamaton lakko-oikeus, kun naapureissa sitä on rajoitettu, katsoi keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä viitaten muihin pohjoismaihin.

Sipilän mielestä mahdollisuutta rajoittaa poliittisia lakkoja olisi pohdittava seuraavan hallitusohjelman yhteydessä.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan poliittiset lakot ovat ”mahdollisia”, mutta niitä pitäisi käyttää harkiten.

– Sen (poliittisen lakon) pitäisi kohdistua juuri siihen asiaan, miksi lakkoon mennään eikä laajemmin poliittiseen keskusteluun.

Orpon halusi heittää tässä yhteydessä palloa myös työmarkkinajärjestöille. Hän muistutti, miten ne aikoinaan lupasivat työllisyys- ja kasvusopimuksen yhteydessä työrauhakokonaisuuden uudistamisesta.

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho katsoi, että lakko-oikeutta tulee käyttää ”harkiten” ja puoluepoliittiset lakot ovat ”hyvin vastenmielisiä”.

Kristillisdneokraattien puheenjohtaja Sari Essayah korosti sitä, kuinka poliittisten lakkojen johdosta kärsimään joutuvat yritykset, jotka eivät ole kiistassa osapuolia.

– Minusta meidän pitäisi sopia järjestelmästä, joka korvaisi tässä yhteydessä yritykselle aiheutunut haitta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne taas antoi ymmärtää, että hallituksen on syytä katsoa yksinomaan peiliin, kun pohditaan syitä poliittisiin lakkoihin:

– Hallitus on jättänyt kolmikantaneuvottelua toteuttamatta, mikä on johtanut siihen, että tilanne on kärjistynyt.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson huomautti, että muiden maiden vertailussa ”Suomi ei ole erityisen lakkoherkkä maa”. Hän varoitti myös tekemästä liian suoria vertailuja muiden pohjoismaiden tilanteisiin suhtautumisessa poliittisiin lakkoihin.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto ei puuttuisi lakko-oikeuteen. Samoin lakko-oikeudesta pitäisi kiinni myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, joka korosti puolueen kannattavan myös työehtosopimusten yleissitovuudesta kiinni pitämistä.

Keskusta ja siniset: Yleissitovuudesta kiinni

SAK:n paneelissa nousi esiin myös työehtosopimusten yleissitovuus, kun panelisteilta kysyttiin, mikä työlainsäädännössä on niin sanotusti pyhää eli mihin ei pitäisi koskea. Vasemmistoliiton Li Andersson epäili, etteivät siniset nykyisen työministerin johdolla ole sitoutuneet kunnolla yleissitovuuteen, koska ministeri on antanut hänen mukaansa ymmärtää, että asian suhteen tulevaisuudessa todennäköisesti tapahtuu jotain.

Sinisten Sampo Terho vakuutti, että yleissitovuus on ”ihan hyvä järjestelmä Suomessa myös jatkossa ja me siniset olemme siihen sitoutuneet”. Myös keskustan Juha Sipilä sanoi, ettei halua lähteä romuttamaan työehtosopimusten yleissitovuutta:

– Yleissitovuus on selvästikin pyhä ja minä ainakin kunnioitan sitä ja olen kunnioittanut kaikissa näissä keskusteluissa. Pidetään kiinni siitä, mikä on pyhää.