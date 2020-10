”Kysymys oikeusvaltiosta ratkaisee EU:n kohtalon”

Kokoomusmeppien mukaan rikkomuksia käsittelevää kirjausta ei saa vesittää neuvotteluissa.

Kokoomuksen europarlamentaarikot pitävät neuvotteluja oikeusvaltioperiaatteesta ratkaisevina koko Euroopan unionin kannalta.

Jäsenmaiden johtajat sopivat jo heinäkuussa, että EU-varojen maksamisen on oltava sidoksissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Ehto koskisi sekä monivuotista rahoituskehystä että koronaelvytyspakettia.

Tämänhetkinen puheenjohtajamaa Saksa on yrittänyt löytää kompromissia tiukkaa linjaa vetävien ja asiaa vastustavien välillä. Tiistaina jatkuvissa neuvotteluissa on väännetty siitä, tulisiko kirjauksessa puhua oikeusvaltiorikkomuksista vai yleisistä heikennyksistä.

– EU-parlamentissa on ollut hirveän vahva ja yhtenäinen linja yli puoluerajojen, mikä on helpottanut tätä työtä. Viime viikon alku oli lupaava yhteishengen kannalta, mutta varsinaiset asiat nähdään tällä ja ensi viikolla, Petri Sarvamaa sanoi meppien mediatilaisuudessa.

Hänen mukaansa kiistakysymys määräenemmistöstä on toistaiseksi työnnetty sivuun. Parlamentin esittämässä käänteisessä määräenemmistössä rangaistuksen voisi estää vain, jos sen kaataminen saisi enemmistön taakseen.

Ongelmana on, että toimenpiteiden kohde voisi Saksan esityksessä viivyttää niiden toimeenpanoa jopa yli vuodella valittamalla asiasta Eurooppa-neuvostolle.

Henna Virkkunen painotti, että kiistaan tarvitaan lähiaikoina selkeä ratkaisu.

– Meillä on useita akuutteja kriisejä, kuten koronaepidemia ja EU:n lähialueiden tilanne, mutta tämä on kaikkein merkittävin. Syksy on äärettömän tärkeä, sillä mahdollisuus on nyt tai ei koskaan. Jos oikeusvaltioperiaatetta ei kytketä uuteen rahoituskehykseen, niin tilaisuus menee seitsemäksi vuodeksi tai pysyvästi. Ja tietyt maat jatkavat luisumistaan kohti autoritarismia, Virkkunen sanoi.

Euroopan parlamentti on jo linjannut, ettei rahoituskehystä hyväksytä ilman riittävän tiukkaa kirjausta oikeusvaltioperiaatteesta.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan asialla on myös EU-kansalaisten vahva tuki. Politicon mukaan yli 70 prosenttia vastaajista kannatti oikeusvaltiota koskevaa vaatimusta kaikissa muissa jäsenvaltioissa paitsi Tshekissä, jossa tuki oli 59 prosenttia.

Sirpa Pietikäisen mukaan suurin vaara neuvotteluissa on, että kirjaus säädetään kompromissien myötä liian väljässä muodossa.

– Tällöin se ei voisi käytännössä toteutua missään tilanteessa. Mutta tätä taistelua jatketaan varmasti neuvotteluissa monella rintamalla pitkään, sillä tämä on perustavanlaatuinen kysymys koko EU:n kohtalon kannalta, Pietikäinen varoitti.