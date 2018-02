Kysymys ministerille: Miksi olette ollut piilossa?

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila toivoo naisten työmarkkina-aseman vahvistamista.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) asema on herättänyt monissa puolueissa ihmetystä. Ministeri on ollut pitkään hiljaa, vaikka kantaa painavaa minisrterinsalkkua. Esimerkiksi aktiivimallin valmistelussa hän on vastuuministeri.

Ylen Ykkösaamussa ministeriltä kysyttiin suoraan, miksi olette ollut piilossa.

Pirkko Mattila vastasi, että hän on valmistellut asioita ”normaalisti” ja ”avoimesti” eikä mitään piilottelua ole tapahtunut. Toimittaja kysyi edelleen, missä ministeri on ollut.

– Tässä sitä nyt ollaan, Mattila vastasi viitaten suoraan lähetykseen.

Mattila on valmis edelleen edistämään perjantaina kaatunutta perhevapaamallia.

Hänen mukaansa hallituksen umpikuja johtui siitä, että yhdessä sovittuja tiukkoja reunaehtoja ei voitu sovittaa yhteen poliittisten tavoitteiden kanssa. Kysymys on hänen mukaansa rahasta ja esimerkiksi oikeudesta hoitaa kotona lasta 3-vuotiaaksi saakka nykyisin ehdoin. Mattilan mukaan tavoitteena oli kustannusneutraali malli, tosin valtiovarainministeriössä oli valmiutta jonkin verran rahaa lisätä.

– Kysymys on siitä, mihin kohdennetaan ja mistä leikataan, jos uudistusta pidetään kustannusneutraalina, Mattila sanoi.

Hänen mukaansa naisten asemaa työmarkkinoilla on vahvistettava, eikä kotihoito nykyisellään ole siinä suhteessa ongelmaton. Siniset olisivat valmiita kasvattamaan isien osuutta perhevapaissa.