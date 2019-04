Kysymys Antti Rinteelle: Miltä osin Itämeren turvallisuus on parantunut?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elina Lepomäki kysyy miltä osin turvallisuus on parantunut, että Suomen puolustuskykyä on varaa laskea.

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) ihmettelee SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen halua ulkoistaa Suomen omaa vastuuta Nato-päätöksessä.

Antti Rinne on todennut edellispäivien vaalitenteissä, ettei Suomea välttämättä hyväksyttäisi Naton jäseneksi, jos se päättäisi sinne hakea. Hän on viitannut Yhdysvaltain presidenttiin ja tämän aiheuttamiin ”epävarmuustekijöihin”. Nato-option heikentämiseksi tulkitut puheet mahdollisen pääministerin suusta on noteerattu myös ulkomailla.

– Jos turvallisuuspoliittisista uhkista puhutaan, katson täältä Helsingistä ihan eri suuntaan kuin Washingtoniin, Elina Lepomäki toteaa tiedotteessan.

Hänen mukaansa SDP on kertonut, että se on valmis harkitsemaan vähäisempää hävittäjämäärää kuin puolustusvoimien ehdottamat 64.

– Rinne on valmis heikentämään Suomen Nato-option tehoa ja pienentämään Suomen ilmapuolustuksen suorituskykyä. Nyt olisi tärkeä kuulla hänen analyysinsä siitä, mitkä muutokset Itämeren alueen turvallisuusympäristössä johtavat siihen, että Suomen pitäisi alkaa alentaa omaa puolustuskykyään, Lepomäki toteaa.

Lepomäen mukaan Nato-optioon liittyvistä epävarmuustekijöistä on vastuutonta vetää sellainen johtopäätös, ettei jäsenyys ole ylipäänsä mahdollista.

– Nato-optiosta luopuminen merkitsisi ulkopoliittisen liikkumatilan omaehtoista kaventamista. Sitä on tavattu kutsua suomettumiseksi, hän sanoo.