Energian hintaa pidetään päästövähennyksiä tärkeämpänä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Väitteen ”ilmastonmuutos on todellinen ja äärimmäisen vakava uhka” kannatus kääntyi laskuun 2019.

Suomalaisten mielestä poliittisilla päätöksillä pitäisi ensisijaisesti tavoitella kohtuullista energian hintaa ja uusiutuvan energian osuuden lisäämistä. Tämä ilmenee Energiateollisuus ry:n tilaamasta energia-asenteita käsittelevästä tutkimuksesta.

Tulos on muuttunut vuoden takaisesta, jolloin tärkein tavoite oli päästövähennykset ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Ihmisten halukkuus maksaa energiasta korkeampaa hintaa ympäristöhaittojen vähentämiseksi on laskenut selvästi kaksi vuotta peräkkäin. Vuonna 2018 täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli 50 prosenttia vastaajista, viime vuonna 42 prosenttia ja tänä vuonna vain 38 prosenttia.

Väitteen ”ilmastonmuutos on todellinen ja äärimmäisen vakava uhka” kannatus kääntyi laskuun 2019. Tulos on pysynyt edellisen vuoden tasolla myös kuluvan vuoden aikana. Naiset, nuoret ja korkeasti koulutetut tukevat väitettä selvästi muita enemmän, muissa ryhmissä energian hinta koetaan vielä tärkeämmäksi.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajan Jukka Leskelän mukaan ilmastotietoisuus oli korkeimmillaan syksyllä 2018, kun teema oli runsaasti esillä.

– Eduskuntavaalien yhteydessä 2019 näkyi myös ilmastodenialismia, joka vaikutti kyselymme tuloksiin. Nyt ilmasto on ollut vähemmän esillä, energian hinta taas on puhuttanut paljonkin. Ymmärrän, että hinta huolettaa, mutta se, mihin meillä ei todellakaan ole varaa, on ilmastonmuutoksen vastaisten toimien laiminlyönti, Leskelä toteaa.